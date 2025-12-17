Ranking Conmebol: quiénes son los mejores clubes de la Argentina

El ranking expone que River y Boca lideran como los mejores clubes argentinos

Antes de que la temporada 2026 llegue a su fin, la CONMEBOL presentó el ranking de clubes que será de gran utilidad para los sorteos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en 2029 con el fin de definir algún que otro clasificado a la segunda edición del Mundial de Clubes. Un listado que no muestra al vigente campeón Flamengo como el mejor de todos en la región.

Lo primero a mencionar es que los puntos se suman de acuerdo con la actuación de los clubes dentro del máximo campeonato internacional que está bajo la tutela del organismo. Esto es producto de que el mismo permite el acceso a instancias superiores de competición como es la Recopa Sudamericana, el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, que fue modificada para que sea un certamen que entrega varias consagraciones en la previa de la gran final. Lo que incrementa la posibilidad de títulos con el Derbi de la Américas y la Copa Challenger.

El Top 30 expone que Palmeiras es el mejor, mientras que Flamengo se encuentra en el segundo escalón. Algo bastante particular si se tiene en cuenta de que viene de ganar la Copa Libertadores. Por otro lado, River quedó en el tercer puesto y Boca ubicado en el cuarto, pero esto cambiará en el 2026 debido a que los dirigidos por Marcelo Gallardo no tendrán chance de sumar puntos. Además, se debe considera que Racing quedó en la novena ubicación.

Por otro lado, se puede señalar que Estudiantes quedó ubicado en el puesto 18 y Lanús en el lugar 21 de este ranking. Más abajo aparece Independiente en el peldaño 24 y finalmente Vélez cierra el Top 30 quedando en el puesto 26. De los clubes mencionados, el Pincha, el Granate y el Xeneize son los únicos que se encuentran clasificados a la Copa Libertadores del próximo año. Mientras que el Rojo y el Fortín están fuera de toda competencia internacional por sus ubicaciones en la tabla anual.

La enorme diferencia de jugar la Libertadores y la Sudamericana

Está más que claro que ganar la Copa Libertadores es mucho más superior que consagrarse en la Copa Sudamericana, pero esto también repercute en la cantidad de dólares que un equipo percibe. La diferencia entre los premios que la CONMEBOL entrega es enorme al punto que clasificar al segundo certamen internacional es casi un premio consuelo que muchos clubes prefieren evitar por el bajo margen de ganancia que deja.

El solo hecho de participar del segundo certamen del organismo deja una ganancia de 900 mil dólares contra los 3 millones que reparte el principal. Además, se debe sumar que los premios por avanzar de ronda en la zona de eliminación directa en los cuartos de final exponen la entrega de un cheque por casi 7 millones. También hay un gran contraste entre los campeones. Porque Flamengo se adjudicó un bono de 17 millones, mientras que Lanús fue premiado con uno de 4.5 millones.