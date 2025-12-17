En medio de la disputa con los gremios y la oposición por el rumbo económico, una nueva encuesta llegó a la Casa Rosada. El estudio de Trends, realizado entre el 4 y el 9 de diciembre sobre 2.000 casos a nivel nacional, reveló que la "batalla cultural" del Gobierno empieza a permear en la opinión pública, especialmente en lo referido a las reformas estructurales.

Ante la consulta sobre los planes oficiales para avanzar con modificaciones de fondo, como la reforma laboral y tributaria, el 52% de los encuestados opinó que esto sería "positivo" para el país. El dato es clave para la estrategia de la Casa Rosada: logra romper el piso de su núcleo duro y sumar adhesiones en sectores medios que, aunque golpeados por el ajuste, validan la necesidad de un cambio en las reglas de juego del mercado de trabajo. Del otro lado, un 41% rechaza de plano estas iniciativas, consolidando la polarización.

Escenario electoral: ¿Quién gana si se vota hoy?

El relevamiento también midió la temperatura electoral pensando en 2027. Si bien faltan dos años, los números actuales proyectan un escenario favorable para el oficialismo. La gestión de Javier Milei ostenta una aprobación del 51%, superando por cinco puntos a la desaprobación (46%). Este diferencial positivo es el principal capital político del libertario tras dos años de mandato.

Pero el dato que más entusiasma al "triángulo de hierro" es el techo electoral. Ante la pregunta de si votarían a Milei si buscara la reelección, el 48% de los participantes mostró disposición a acompañarlo (sumando el "seguro lo votaría" y el "podría votarlo"). Con ese volumen de apoyo, el Presidente estaría en condiciones de ganar en primera vuelta o entrar a un balotaje con una ventaja decisiva frente a cualquier opositor.

El humor social: esperanza vs. bronca

La encuesta de Trends también indagó en el estado de ánimo de los argentinos. El 48% manifestó sentimientos positivos sobre el futuro del país, siendo la "esperanza" la emoción predominante. En la vereda opuesta, un 38% expresó sentimientos negativos, donde priman la tristeza, el enojo y la incertidumbre.

Este clima de opinión, donde casi la mitad de la población mantiene expectativas altas para la segunda mitad del mandato, explica por qué el Gobierno conserva la iniciativa política a pesar del deterioro de los indicadores sociales.