Delhi restringe vehículos y asistencia a oficinas para intentar combatir la polución

Un vehículo rocía agua para frenar la contaminación del aire en Nueva Delhi, India.

Las autoridades de Delhi, la capital de India, pusieron en marcha el miércoles estrictas medidas para intentar frenar la contaminación, entre ellas la prohibición de circular a los vehículos que no cumplan las últimas normas de control de emisiones y la regulación de la asistencia a oficinas privadas y públicas.

El índice de calidad del aire (ICA) en la región de Delhi, donde viven 30 millones de personas, lleva varios días en la categoría "grave", superando a menudo la marca de los 450 puntos. Además, la niebla empeoró la visibilidad en algunas partes de la ciudad, afectando a vuelos y trenes.

Esto llevó a la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire a invocar el sábado la fase cuatro, el nivel más alto, del Plan de Acción de Respuesta Gradual para Delhi y sus alrededores.

Las restricciones prohíben la entrada en la ciudad de camiones diésel antiguos, suspenden la construcción, incluso en proyectos públicos, e imponen la escolarización híbrida.

Kapil Mishra, ministro del gobierno local, anunció el miércoles que todas las oficinas privadas y gubernamentales de la ciudad funcionarían con un 50% de asistencia, y el resto trabajaría desde casa.

Además, todos los trabajadores de la construcción registrados, muchos de los cuales cobran jornales, recibirán una indemnización de 10.000 rupias (110 dólares) debido a la prohibición, dijo Mishra en una rueda de prensa en Delhi.

El martes, el Gobierno aplicó estrictas medidas anticontaminación para los vehículos de la ciudad, prohibiendo los que no cumplan las últimas normas de control de emisiones.

"Nuestro Gobierno se ha comprometido a proporcionar un aire limpio en Delhi. Tomaremos medidas estrictas para garantizarlo en los próximos días", declaró a última hora del martes el ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa.

(1 dólar = 90,318 rupias indias)

(Editado por Carlos Serrano)