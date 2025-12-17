TikTok rastreó actividad de usuarios de Grindr a través de un tercero, según NOYB

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de la aplicación Grindr en un teléfono móvil, en Shanghái, China

NOYB, un grupo de defensa de la privacidad, presentó el miércoles ante la autoridad austriaca de protección de datos denuncias contra TikTok, Grindr y AppsFlyer, alegando que estas empresas infringieron la legislación regional sobre privacidad, con el consiguiente riesgo de exposición de datos sensibles.

La organización vienesa None of Your Business (NOYB, "No es asunto tuyo" en español) alegó que las empresas infringían la legislación de la Unión Europea en materia de privacidad al rastrear las actividades de los usuarios en distintas aplicaciones sin su consentimiento.

NOYB afirmó que TikTok rastreó la actividad de un usuario concreto en Grindr a través de la empresa de datos AppsFlyer, lo que suscitó preocupación por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Instó a los reguladores austriacos a imponer multas y obligar a las empresas a poner fin a tales prácticas.

Los responsables de TikTok, Grindr y AppsFlyer no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

SE COMPARTIERON Y TRANSFIRIERON DATOS SENSIBLES, SEGÚN NOYB

TikTok, propiedad de la china ByteDance, y Grindr, una aplicación de citas LGBTQ+ extensamente utilizada, compartieron ilegalmente información sensible de los usuarios, mientras que AppsFlyer, conocida por sus análisis de mercadotecnia móvil, facilitó transferencias de datos no autorizadas, según NOYB.

NOYB dijo a Reuters que el usuario descubrió, a través de una solicitud de acceso a datos, que TikTok había accedido a detalles sensibles de otras aplicaciones, incluyendo el "uso de Grindr, LinkedIn" y un producto que la persona había añadido a un carrito de la compra.

TikTok sólo reveló esta información al usuario tras repetidas consultas, incumpliendo los requisitos de transparencia del GDPR.

TIKTOK UTILIZÓ LOS DATOS PARA ANUNCIOS Y ANÁLISIS

TikTok dijo que los datos se utilizaron por razones que incluyen "publicidad personalizada, análisis, seguridad", según NOYB.

El GDPR prevé una protección especial para la información sensible, como la orientación sexual, que podría dar lugar a discriminación, según NOYB.

NOYB dijo que ni AppsFlyer ni Grindr tenían motivos legales para compartir los datos de los usuarios con TikTok.

Irlanda multó a TikTok con 530 millones de euros en mayo por preocupaciones sobre las transferencias de datos a China, mientras que Grindr se enfrenta a una demanda masiva en Londres por parte de usuarios cuyo estado de VIH fue supuestamente compartido con terceros sin consentimiento entre 2018 y 2020.

Con información de Reuters