Trabajadores de la Línea B liberan molinetes por el asbesto: el horario de la medida

Los trabajadores de la Línea B de Subtes liberarán este miércoles los accesos en la estación Federico Lacroze, entre las 7 y las 18, como parte de las protestas que llevan adelante por lo que consideran condiciones sanitarias inadecuadas para desarrollar su labor, debido a la presencia de asbesto en las formaciones y los talleres. Además, desde las 7.30 brindarán una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas de fuerza que se implementarán en los próximos días.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) viene denunciando desde hace años la crisis sanitaria en la red de subterráneos, producto de la presencia de asbesto cancerígeno, y advirtieron sobre sus consecuencias graves para trabajadores y usuarios, con cientos de personas afectadas, enfermas y fallecidas.

“Seguimos exigiendo al Gobierno de la Ciudad la declaración de Emergencia Operativa para la línea B, hecho que permitiría dar las respuestas urgentes que necesita la línea hasta la llegada de la flota nueva, el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red”, indicaron desde la asociación en un comunicado que difundió la Agencia Noticias Argentinas.

Los trabajadores alertaron en las últimas semanas que la empresa concesionaria Emova realizó intervenciones ilegales sobre componentes contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la Línea B, lo que, según advirtieron, provocó la dispersión de fibras de material cancerígeno y expuso a millones de personas a la contaminación en cada viaje.

“Esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria”, denunciaron desde AGTSyP.

Los trabajadores afirmaron que, frente a sus reclamos, la única respuesta de Emova fue el avance de prácticas persecutorias y antisindicales, que, según señalaron, vulneran el convenio colectivo, la ley de contrato de trabajo y la Constitución Nacional.

En ese marco, manifestaron que a esa campaña de hostigamiento, que incluye sanciones y descuentos salariales compulsivos e injustificados contra delegados y trabajadores, se suman casos de acoso sexual y violencia laboral, como el de Araceli Pintos, quien, según afirmaron, fue desvinculada de la empresa en represalia por haber realizado la denuncia.

Cerraron una estación de la Línea B por trabajos de renovación

Desde el martes 9 de diciembre, la estación Malabia de la Línea B del subte dejó de prestar servicio como consecuencia de obras de renovación integral encaradas por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU). Según precisó la empresa, el cierre de la parada, ubicada en una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, se extenderá por un plazo aproximado de dos meses.

La clausura de Malabia forma parte de un plan de mejoras que alcanza a distintas estaciones de la red, como Congreso, Loria y Río de Janeiro en la Línea A; Uruguay en la Línea B; y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. Estas intervenciones se desarrollan en paralelo con los trabajos que ya permitieron poner en valor 12 estaciones del subte. En ese marco, otras seis continúan fuera de servicio mientras se ejecutan obras similares.