La extensión del horario también se replicará el jueves 18 de diciembre.

Con el fin de año en marcha, la Ciudad de Buenos Aires será sede de distintos espectáculos. Por lo tanto, habrá zonas con mayor concentración de usuarios de transporte público que buscarán alternativas para regresar a sus casas tras la finalización de los eventos. Por ello, una línea de subte extiende su cronograma el miércoles 17 de diciembre por el show de Airbag en el Estadio Monumental

Como la línea D está a unas cuadras del estadio de River, desde Subterráneos de Buenos Aires informaron extenderá su servicio, pero con paradas limitadas para acercar a los pasajeros a distintas líneas de colectivos o medios de transporte que les permita tener una vuelta tranquila.

¿Cómo funcionará la línea D el miércoles 17 de diciembre?

La extensión del horario también se replicará el jueves 18 de diciembre, ya que los hermanos Sardelli cerrarán el año en el barrio de Núñez. En ambas jornadas, el operativo incluye la habilitación de la línea D hasta las 2 de la madrugada.

El último tren saldrá desde Congreso de Tucumán a las 1:30, al ser un nodo clave por estar cerca del estadio permite conectar con varios barrios del norte de la ciudad. De todas maneras, como se trata de una extensión nocturna, funcionará con un esquema de paradas restringidas.

Sólo se permitirá el descenso de pasajeros en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, las cuales fueron elegidas en función del causal y conexión con otras líneas y medios de transporte. Desde la empresa explicaron que la modalidad está enfocada en la "desconcentración" para evitar aglomeraciones.

La línea H extiende su horario

Por otro lado, la línea H también extenderá su horario por el show de Párense de Manos en el estadio de Huracán, el sábado 20 de diciembre. El servicio nocturno también tendrá un último tren que partirá de la estación Caseros a las 2 de la madrugada.

Sólo tendrá paradas para descender en Humberto 1°, Once - 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe - C. Jáuregui. La elección de estas estaciones va en línea con el tránsito esperado y la necesidad de distribución eficiente del público.

Actividades navideñas en el subte

Durante diciembre habrá diferentes actividades que podrán realizarse en las estaciones de subte. Como decoración principal, la estación Constitución de la Línea C tiene un Árbol de Navidad presente hasta el 6 de enero. En paralelo, los niños podrán conocer a Papá Noel hasta el viernes 19, de 17 a 19, en la estación Las Heras de la Línea H.

Además, las siguientes estaciones tendrán un buzón en el cual los niños podrán pedir sus deseos navideños: