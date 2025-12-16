Mundial 2026: Argelia se ilusiona con la descalificación de la Selección Argentina por el escándalo de la AFA

Argentina está en alerta por el caso judicial de la AFA.

En uno de los mejores momentos de la Selección Argentina, que llegará al Mundial 2026 como campeona defensora, bicampeona de América y líder de las Eliminatorias Sudamericanas, la AFA se vio envuelta en un escándalo judicial que hace temblar todo lo construido en estos años. La semana pasada se hizo un allanamiento en Pilar, donde se encontraron 54 vehículos de lujo y colección vinculados a la trama de Sur Finanzas y la AFA.

Ante dicha situación, medios europeos han iniciado una serie de rumores acerca de una posible intervención del gobierno de Javier Milei en la Asociación del Fútbol Argentino, lo que traería serias consecuencias para el equipo de Lionel Scaloni. Y es que la FIFA tiene el poder de descalificar a cualquier seleccionado nacional de un torneo en caso de que su federación sea controlada por el Estado, tal como lo establece uno de los artículos del reglamento.

Por ello, el caso que tiene a Claudio “Chiqui” Tapia como principal protagonista ha despertado ilusiones en Argelia, donde los medios locales se han hecho eco de los rumores iniciados en España y Francia para soñar con la posible descalificación de la “Albiceleste”. Diversos medios deportivos del país africano se mencionaron sobre la posibilidad de recibir los tres puntos correspondientes a la primera fecha del Grupo J.

Y es que para los argelinos, tres puntos gratis serían casi un pasaje a la fase eliminatoria del Mundial 2026, que clasificará a los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final. Al respecto, el portal Algeria Actu Foot destacó que “un empate le bastaría a Argelia para llegar a los cuatro puntos y terminar como mejor tercero”, mientras que Africa Foot United advierte que Argentina se encuentra “envuelta en una importante causa judicial por lavado de dinero y evasión fiscal”.

Por fuera de esto, todavía no hay ninguna confirmación acerca de que una intervención vaya a llevarse a cabo e, incluso, la Inspección General de Justicia descartó que vaya a realizarse una acción de este tipo. “Nadie está pensando hoy en el Gobierno seriamente en desplazar autoridades, ni tampoco en colocar coadministradores, ni nada de esto”, afirmó Daniel Vitolo en diálogo con Cadena 3.

Así quedó el Grupo J de Argentina.

Fecha confirmada para la Finalissima de la Selección Argentina contra España

Este lunes se dio a conocer que la FIFA habría determinado una fecha para la Finalissima, el encuentro entre los campeones de América y Europa, cuya última edición la ganó Argentina con un contundente 3-0 sobre Italia en 2022. Medios europeos señalaron que la entidad contempla el 27 de marzo como fecha tentativa para el partido de la “Albiceleste” con España que se llevaría a cabo en Qatar.