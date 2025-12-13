Flamengo de Brasil pasa a final de Copa Intercontinental con goles de defensores Pereira y Danilo

13 dic - Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del torneo Brasileirão, avanzó el sábado a la final de la Copa Intercontinental tras derrotar 2-0 a Pyramids de Egipto en la Copa Challenger gracias a los goles de los zagueros Léo Pereira y Danilo, y una doble asistencia del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

En la final, el club brasileño enfrentará el miércoles al Paris Saint-Germain de Francia.

"Todos lo partidos son diferentes, nos vamos a enfrentar al mejor del mundo, pero nosotros, con humildad, intentaremos hacer historia", dijo el director técnico Filipe Luis a la transmisión oficial.

Flamengo dominó desde el inicio el partido disputado en el estadio Áhmad bin Ali de Al-Rayyan en Qatar, y fue a los 24 minutos cuando se puso en ventaja con un remate de cabeza de Pereira tras un servicio enviado por De Arrascaeta desde el sector izquierdo.

El club egipcio estuvo cerca de empatar al final del primer tiempo cuando el congoleño Fiston Mayele escapó hacia la meta tras un pase de Blati Touré, pero el portero argentino Agustín Rossi tapó con su cuerpo el disparo del delantero africano.

Pyramids inició presionando la segunda parte e imponiendo un poco de dominio, pero a los 52 minutos Flamengo anotó el segundo gol por conducto de Danilo, quien remató con la cabeza un centro enviado por De Arrascaeta desde el sector izquierdo.

Flamengo tuvo la opción de anotar el tercer gol a los 92 minutos con un remate de Pedro que tapó con los pies el portero Ahmed El-Shenawy.

"Muy contento por el título y el esfuerzo que hicieron todos los compañeros, nos enfrentamos a un rival muy competitivo, fue un partido muy difícil, pero pudimos acertar en pelota parada. Ahora tenemos que descansar y recuperarnos bien, va a ser un partido muy difícil porque sabemos la calidad de equipo que es el PSG, pero nosotros venimos con mucha confianza y actitud", dijo el centrocampista colombiano Jorge Carrascal.

Con información de Reuters