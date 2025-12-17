La UE votará un plan para facilitar el acceso al aborto

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas participan en una protesta, después de que una mujer embarazada muriera en el hospital en un incidente que según los activistas es culpa de las leyes polacas sobre el aborto en Varsovia, Polonia

El Parlamento Europeo votará el miércoles un plan que permitiría a las mujeres de países con restricciones al aborto interrumpir su embarazo en otro Estado miembro de la Unión Europea de forma gratuita.

La iniciativa ciudadana "Mi voz, mi decisión" propone un fondo con cargo al presupuesto de la UE para sufragar los procedimientos de personas procedentes de países con prohibiciones casi totales, como Malta y Polonia, o de lugares de difícil acceso al aborto, como Italia y Croacia.

Si bien la tendencia en Europa ha sido hacia una mayor accesibilidad al aborto, como la despenalización en Reino Unido y su elevación a derecho constitucional en Francia, se ha producido un aumento del apoyo a los partidos de extrema derecha, muchos de los cuales se oponen al aborto.

Los defensores de la iniciativa, entre los que se encuentran activistas a favor del derecho al aborto y algunos eurodiputados de izquierda a centroderecha, afirman que reducirá las prácticas inseguras y ayudará a las mujeres que carezcan de fondos a someterse a un procedimiento en el extranjero.

"Nos situaría en pie de igualdad con las demás ciudadanas europeas", dijo Isabel Stabile, una doctora que hizo una campaña de firmas en Malta.

Sus detractores, entre los que se encuentran eurodiputados de extrema derecha y algunos de centroderecha, afirman que la propuesta interfiere en las leyes nacionales y en los valores cristianos tradicionales.

REDES DE PRESIÓN

La votación está prevista para poco después del mediodía (1300 GMT) en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, y los analistas predicen que se aprobará.

La Comisión Europea tendrá entonces hasta marzo para decidir si adopta la propuesta. Otras iniciativas ciudadanas no han tenido éxito hasta ahora.

En la fase previa, los opositores celebraron actos con la federación antiabortista One of Us ("Uno de Nosotros") y el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, una rama del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, que litiga sobre casos de aborto, incluida la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022 de la resolución del histórico caso Roe contra Wade, de 1973, que acabó con la protección constitucional del aborto en el país.

Los grupos organizaron dos conferencias en el Parlamento Europeo criticando la propuesta y presionando para que la Comisión Europea ofrezca más ayudas a la maternidad y no al aborto.

"Enviar a las mujeres a países que son más liberales es un ataque al orden nacional", dijo Elisabeth Dieringer, del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, en un debate parlamentario la víspera de la votación. "Este abuso ideológico de poder es algo que no vamos a aceptar a nivel de la UE".

Con información de Reuters