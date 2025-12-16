Gobernadores peronistas le marcan la cancha a Milei en el Congreso y rechazan su reforma laboral

Seis gobernadores peronistas expresaron su repudio a la reforma laboral de Javier Milei al asegurar que provocará "más desfinanciamiento federal" y al remarcar que sus legisladores rechazarán las iniciativas que pretendan "quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores". También criticaron a Nación por la caída de los fondos coparticipables y por su "cúmulo de incumplimientos y de deudas" a las provincias, las cuales "asumieron casi en soledad" la prestación de los servicios públicos en cada distrito.

"Desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42 %. Y cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal. Resulta imperioso entonces rediscutir el Federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión", se indicó en un comunicado. Los gobernadores que firmaron el texto son Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

"El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es, sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables. Cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes", advirtieron en el comunicado.

Para estos seis gobernadores, la gestión de Milei provocó en sus dos años de gestión "cúmulo de incumplimientos y de deudas", que se suman a la "interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional". "Paralelamente, las Provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos", agregaron.

El rechazo a los proyectos de Milei

A días de establecerse la nueva composición del Congreso, y luego de que el oficialismo decida enviar distintos proyectos de ley para ser tratados en sesiones extraordinarias como la ley de Modernización Laboral, este grupo de mandatarios provinciales advirtieron que sus legisladores solo serán parte de "toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto".

En esa línea, subrayaron que rechazarán todas las que pretendan "quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores". "Estamos convencidos que otra Argentina es posible. Una Argentina en la que la producción, el trabajo y la educación sean los cimientos del desarrollo", agregan.