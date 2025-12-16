Ganó 3 premios Oscar, fue la película más importante de Heath Ledger y tendrá su versión argentina.

Secreto en la montaña, recordada película de Ang Lee que ganó tres premios Oscar y que es considerada como una de las mejores de la filmografía del fallecido Heath Ledger, llegará al teatro con una versión argentina protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, bajo la dirección de Javier Daulte y la adaptación de Marcos Carnevale.

La aclamada historia que conmovió al mundo llega por primera vez a los escenarios argentinos en mayo del 2026 con una producción que promete respetar la esencia del filme. Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

Ambientada en Estados Unidos, Secreto en la montaña narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.

Una obra que promete dar que hablar

En un comunicado de prensa, el director Javier Daulte presentó la obra argumentando: "Uno no se enamora de quien quiere. Ni siquiera podemos proponernos amar o dejar de amar a alguien. Porque se trata de una fuerza que va más allá de nuestra voluntad. Intentar domesticarla resulta, sino imposible, por lo menos muy doloroso". Y sumó: "Jack y Ennis, dos hombres para los que el entramado social había previsto un camino claro y convencional, no se lo propusieron: el amor les ocurrió. En el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado".