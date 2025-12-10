La increíble comedia de Robin Williams que estrenó Netflix y fue un boom de los '90

Netflix subió La jaula de las locas a su catálogo.

Netflix sumó a su variado catálogo una recordada comedia protagonizada por Robin Williams y Nathan Lane: La Jaula de las Locas. La comedia se estrenó en 1996 y es una adaptación de un filme homónimo francés, y ya escaló a lo más visto de la plataforma.

La Jaula de las Locas cuenta la historia de Albert y Armand, una pareja homosexual, que se ve totalmente alterada ante la inminente boda de Val, el hijo de Armand, con la hija de un senador ultraconservador. El político, que desea promocionar los valores tradicionales de la vida familiar, decide visitar a la familia del novio, sin saber con lo que se va a encontrar.

Además de Williams y Lane, La Jaula de las Locas tiene la actuación de la leyenda de Hollywood Gene Hackman, en una de sus pocas incursiones en la comedia (su otro papel recordado es en la película Los Excéntricos Tenembaum, de Wes Anderson).

Una película que también es un clásico del teatro musical

Tan arrasador fue el éxito de La Jaula de las Locas que no tardó en saltar a Broadway, donde fue montada en reiteradas oportunidades con nombres de peso como Harvey Fierstein.

En Argentina, La Jaula de las Locas también se montó en muchas oportunidades y los protagónicos estuvieron a cargo de grandes figuras de la comedia como Miguel Ángel Rodríguez. Emilio Disi, Gabriel "El Puma" Goity, Rodolfo Ranni y Roberto Carnaghi. La última versión que se estrenó en la Avenida Corrientes tuvo a Raúl Lavié y Nito Artaza en la histórica dupla de enamorados.