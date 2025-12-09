¿Tu celular tiene NFC? Así podés confirmarlo y activarlo en segundos

Muchos usuarios todavía no saben si su smartphone tiene NFC o cómo activarlo.

La tecnología NFC se volvió esencial en el día a día: permite hacer pagos sin contacto, compartir archivos al instante, emparejar accesorios y leer etiquetas electrónicas con solo acercar el teléfono. Sin embargo, muchos usuarios todavía no saben si su smartphone tiene NFC o cómo activarlo. Revisarlo lleva apenas segundos y abre la puerta a funciones muy útiles, especialmente para pagos móviles y automatizaciones.

Aunque el NFC (Near Field Communication) ya es estándar en la mayoría de los equipos, no siempre aparece a la vista dentro del menú principal. En varios modelos queda escondido en las configuraciones, lo que hace que muchos no aprovechen sus beneficios. Identificarlo y entender cómo funciona también ayuda a evitar riesgos de seguridad por usos indebidos.

Cómo comprobar si el celular tiene NFC

La forma más rápida es revisar los ajustes del dispositivo. En Android, suele encontrarse en:

Configuración → Conexiones

Configuración → Red e Internet

Configuración → Dispositivos conectados

Si el equipo es compatible, vas a ver un apartado como “NFC” o “Pagos sin contacto”, desde donde se puede activar o desactivar.

Otra opción es usar la barra de búsqueda interna del menú de ajustes: escribís “NFC” y, si el teléfono lo incluye, aparecerá en pantalla. Este método sirve especialmente en modelos donde el fabricante reorganiza los menús.

También se puede consultar la web oficial del fabricante o la caja del producto. Algunas marcas incluso marcan el equipo con una “N” cerca de la cámara para señalar el chip.

En Apple, la situación es más simple: todos los iPhone desde el 6 en adelante tienen NFC habilitado de fábrica.

Cómo activar el NFC

En Android, alcanza con entrar al menú correspondiente y encender el interruptor. Algunos modelos permiten elegir la app predeterminada para pagos, como Google Pay o Samsung Wallet.

En iPhone, no hace falta activar nada: el lector NFC funciona automáticamente. Para pagos, sí se requiere tener configurada una tarjeta en Apple Pay.

Para qué sirve el NFC

Las funciones principales incluyen:

Pagos móviles sin contacto.

Transferencia rápida de archivos.

Emparejamiento automático de accesorios.

Lectura de etiquetas NFC en museos, comercios o transporte.

Automatización de rutinas mediante tags programables.

Consejos de seguridad

Los especialistas recomiendan activar el NFC solo cuando se use, evitar acercar el teléfono a lectores desconocidos y mantener el equipo bloqueado con PIN, huella o reconocimiento facial. La expansión del NFC lo posiciona como una herramienta imprescindible. Conocer cómo funciona y dónde encontrarlo permite aprovechar al máximo tu smartphone sin comprometer la seguridad.