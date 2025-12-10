Quién es el esposo de Millie Bobby Brown: así es Jake Bongiovi y a qué se dedica

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown es una de las figuras jóvenes más influyentes de Hollywood. Con solo 12 años saltó a la fama mundial por su papel de Once en la serie Stranger Things de Netflix, donde su interpretación silenciosa, intensa y emocional la convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. También ha protagonizado películas como Enola Holmes y su secuela, y ha trabajado en grandes producciones como Godzilla: King of the Monsters, que consolida una carrera que no deja de crecer. En la actualidad, también es empresaria, autora de un libro y creadora de su propia marca de belleza: Florence by Mills.

Millie está casada con Jake Bongiovi, con quien mantiene una relación desde 2021. Se conocieron de una manera muy actual: a través de las redes sociales. Millie ha contado en entrevistas que empezaron siendo buenos amigos y, con el tiempo, se enamoraron. Se comprometieron en 2023 y se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima.

¿Quién es Jake Bongiovi?

Jake Bongiovi tiene 22 años y, aunque muchos lo conocen por ser hijo del músico Jon Bon Jovi (cuyo nombre real es John Francis Bongiovi), lo cierto es que ha desarrollado su propio camino. Si bien ha incursionado en el modelaje, pues participó en campañas y editoriales de moda, su interés principal está puesto en la actuación. En los últimos años trabajó en proyectos cinematográficos independientes y continúa formándose para consolidarse en la industria. También mantiene un bajo perfil comparado con su esposa: suele acompañarla en alfombras rojas, pero sin buscar protagonismo.

En cuanto a personalidad, quienes han trabajado con él lo describen como amable y muy protector de su círculo íntimo. Millie misma ha dicho que Jake es su “persona segura”, alguien que la acompaña en la vorágine mediática sin intentar competir con su fama.

Proyectos de la pareja Millie y Jake

La pareja, además, comparte en diferentes proyectos: Jake ha colaborado con iniciativas de la marca Florence by Mills y suele apoyar las producciones en las que Millie participa, especialmente ahora que la actriz se está involucrando más en labores de producción y escritura. En 2024 se convirtió en una de las jóvenes productoras más activas de Hollywood, impulsando nuevas historias y adaptaciones.

Mientras Millie continúa creciendo dentro y fuera de la industria: con nuevos proyectos cinematográficos y literarios en camino, Jake construye su propio nombre, siempre presente. Juntos forman una de las parejas jóvenes más seguidas del entretenimiento, un vínculo que nació en redes y hoy se sostiene en una vida compartida detrás de las cámaras, sin ocultar el amor que los une.