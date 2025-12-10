Gustavo Costas deja afuera a una figura de Racing vs. Estudiantes para la final

Gustavo Costas mueve el tablero en Racing y deja afuera a una figura clave antes de la final con Estudiantes. Una decisión inesperada a días del duelo.

Racing llega a la final ante Estudiantes de La Plata en plena euforia tras el 1-0 sobre Boca, pero Gustavo Costas tomaría una decisión sorpresiva: dejaría afuera del equipo titular a Gastón Martirena, una de las figuras del plantel. Aunque recupera al uruguayo tras la suspensión, la competencia interna y el rendimiento reciente inclinarían la balanza hacia Facundo Mura.

La final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata promete ser uno de los partidos más intensos del año, y el conjunto de Avellaneda llega con sensaciones encontradas. Tras el resonante triunfo 1-0 en La Bombonera, que lo depositó en el partido decisivo, la "Academia" tendrá regresos importantes, como el de Santiago Sosa, pero también una determinación que llamaría la atención.

Según adelantó ESPN, Costas analiza dejar afuera a Martirena, el lateral que levantó el nivel en las últimas semanas del 2026 y en la fase final del torneo. El técnico, sin embargo, evalúa otros factores clave en la previa del duelo del sábado 13 de diciembre, en el Estadio Madre de Ciudades, y optaría por Mura, también de gran rendimiento en partidos decisivos.

Mura, el inesperado competidor que desató el debate

La gran actuación de Mura ante Boca trastocó los planes. El lateral derecho, que incluso quedará libre a fin de año, completó un partido casi perfecto en La Bombonera: solidez defensiva, agresividad para presionar y criterio para proyectarse.

Ese nivel descomunal dejó a Costas con una decisión difícil: ¿sostener al futbolista en mejor momento o devolverle la titularidad al jugador de mayor peso en la estructura del equipo?

Durante la semana, según trascendió en ESPN, el entrenador habría inclinado la balanza hacia el exjugador de Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe. La explicación sería sencilla: priorizar el presente por encima del pasado cercano.

Solari, la otra incógnita que condiciona el armado

A la pulseada en el lateral derecho se suma otro frente abierto: la recuperación de Santiago Solari. El extremo arrastra un pequeño desgarro sufrido en el alargue frente a Tigre y llegó entre algodones al duelo ante Boca, donde incluso debió ser reemplazado tras 82 minutos vendado.

Costas y el cuerpo médico lo esperan hasta último momento. El futbolista quiere estar a toda costa, pero su presencia depende de las sensaciones musculares en las últimas prácticas. Si Solari no llega, la estructura ofensiva deberá reacomodarse y eso también puede influir en la elección del lateral para compensar la banda derecha.

La formación probable de Racing vs. Estudiantes de La Plata

Facundo Cambeses, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Duván Vergara, Santiago Solari o Tomás Conechny, Adrián Martínez.

La previa se enciende: hinchas divididos

La noticia generó debate entre los fanáticos de Racing. Muchos respaldan la meritocracia aplicada por Costas, mientras otros consideran que la jerarquía de Martirena debería pesar más. La discusión llegó rápidamente a redes sociales y programas deportivos, sobre todo en ESPN, donde la novedad tuvo amplio tratamiento.

Lo cierto es que la final promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha. Y la elección del lateral derecho, lejos de ser un detalle menor, puede convertirse en uno de los puntos que definan la historia.