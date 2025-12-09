El ganador de Estudiantes o Racing clasificará a 4 copas

Uno de los dos podrá enfrentar a Platense en el Trofeo de Campeones

La final del Torneo Clausura se encuentra pactada para el próximo sábado 13 de diciembre en la provincia de Santiago del Estero y del duelo entre Estudiantes de La Plata y Racing saldrá el nuevo campeón del fútbol argentino. La coronación no solo permite sumar una nueva estrella oficial, sino que además entregará la clasificación a cuatro copas que se encuentran reconocidas por la AFA como también por la CONMEBOL.

Lo primero a destacar es que tanto el "Pincha" como la "Academia" ingresarán a la Copa Libertadores en caso de imponerse en la jornada santiagueña. Esto es producto de que ninguno de los dos logró ingresar al máximo certamen por la tabla anual. Lo particular de este panorama es que el conjunto dirigido por Gustavo Costas puede darle la chance a Independiente de clasificarse a la Copa Sudamericana, ya que se va a liberar un cupo.

El ganador del Trofeo de Campeones clasificará a dos copas

Por otro lado, se debe considerar que tanto como Estudiantes y Racing de consagrarse pasarán a disputar el Trofeo de Campeones frente a Platense, que fue el conquistador del Torneo Clausura. Una competencia que busca coronar al mejor de la temporada de la Liga Profesional. Un duelo que la AFA programó para la tarde del sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás y que contará con la presencia de las dos hinchadas.

A su vez, el ganador del Trofeo de Campeones tendrá el derecho de participar de la Supercopa Argentina, que cuenta con Independiente Rivadavia clasificado por haber sido campeón de la Copa Argentina. Es una competencia que se encuentra reservada para algún momento de la temporada 2026. Lo más probable es que se de en marzo y puede que se elija alguna sede por fuera de la provincia de Buenos Aires.

Mientras que el último campeonato a clasificar es la Supercopa Internacional. A desarrollar entre el mejor equipo de la tabla anual que en este caso es Rosario Central, que despertó polémica por la copa que le entregaron y validación de título oficial sin previo aviso a los demás equipos, y el conquistador del Trofeo de Campeones. En un principio, la AFA firmó un contrato para que la competencia se haga fuera del país, pero los clubes se niegan a viajar por un partido y esto quedó reflejado en la última edición que se disputó en Avellaneda.

¿Se quiso cambiar la sede de la final?

Desde hace un tiempo, la AFA decide organizar la final de varias de sus competencias en el campo de juego del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Un escenario moderno, con comodidades a nivel internacional y capacidad para generar un marco de gran atractivo con las dos hinchas. Sin embargo, son varios los clubes que rechazan viajar y solicitaron que el reglamento se modifique por uno más cerca.

En las últimas horas, las redes sociales fueron víctimas de un rumor de que busca colocar al estadio Monumental como posible sede para que la mayor cantidad de hinchas se hagan presentes en las tribunas. Algo que fue desmentido desde River por la presencia de un recital, además de que la Liga Profesional confirmó la organización del partido en la provincia santiagueña.