Mercado de pases en Racing: Costas quiere a un jugador de Boca colgado por Úbeda

Costas pretende un defensor que en el Xenieze no está teniendo minutos

Todavía falta para que el mercado de pases del fútbol argentino quede habilitado por la AFA, pero Racing comenzó a moverse para buscar un refuerzo que le permita elevar la jerarquía del plantel que está en manos de Gustavo Costas. Se trata de un futbolista que Claudio Úbeda no tiene en consideración y que el pasado fin de semana no lo convocó para el encuentro frente a Tigre. Un defensor que Boca dejaría marcharse siempre y cuando la propuesta sea bastante atractiva.

Aún queda la fase eliminatoria del Torneo Clausura, pero es la única competencia que ciertos equipos de la Liga Profesional tienen dentro de su calendario y esto da lugar a que se comience a pensar en la próxima temporada. Es normal que haya reuniones, se saquen conclusiones y se sigan a jugadores con el fin de no demorar bastante en las negociaciones. Esto es algo que la Academia podría poner en marcha en caso de que concrete el interés que tiene en un defensor del Xeneize.

Su último partido fue en mayo.

De acuerdo con los trascendidos, Gustavo Costas entiende que necesita un lateral derecho en Racing y apuntó a un jugador que comenzó de gran manera el 2025 pero en el segundo semestre quedó marginado. El elegido sería Lucas Blondel que desde la llegada de Miguel Ángel Russo y la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca no recolectó grandes presencias en cancha. De hecho, se trata de la tercera alternativa al momento de armar el equipo titular y el banco de suplentes.

Hay que recordar que el ex Tigre tuvo la oportunidad de marcharse en el mercado de pases invernal para tener minutos en el Corinthians, pero la propuesta que llegó a las oficinas de la Bombonera fue rechazada por Juan Román Riquelme. El detalle exponía un año en calidad de préstamo y la posibilidad de adquirir la totalidad de la ficha. El valor elegido fue considerado bajo y no hubo una mejora con el paso de los días. Tampoco el jugador hizo presión alguna para lograr su transferencia.

Puede que la incorporación de Marcos Rojo al plantel de Racing sea utilizada como puente de contacto para convencer a Lucas Blondel y así poder tener la posibilidad de mostrarse. Sus estadísticas personales hablan de que no juega de manera oficial un partido desde mayo. En el medio, el lateral bajó a la Reserva para tener rodaje pero no puede quedarse mucho tiempo allí porque estaría tapando a juveniles que necesitan desarrollarse.

Mientras se trata de resolver su destino, el jugador fue visto en un partido de la Copa Potrero pero no sumando minutos sino acompañando a Morena Beltrán, su actual pareja, que realizó una cobertura en el lugar. Una clara señal de que su tiempo en el Xeneize llegó a su fin y que lo mejor que le queda es escuchar propuestas para marcharse.

¿Cuánto pagó Boca por Blondel?

En julio del 2023, Boca hizo una erogación de 1.66 millones de euros para quedarse con la ficha de Lucas Blondel cuando era una de las figuras y promesas de Tigre. Al momento de su adquisición, el lateral firmó un contrato hasta diciembre del 2027. Esto permite entender que Racing tendría que colocar un ingreso similar como base para que las negociaciones prosperen.