Costas sostuvo que Racing tiene "un hechizo" con los lesionados.

Racing tiene doce lesionados y sufre Gustavo Costas, aún después de haberle ganado a Newell´s en Rosario por 1-0. De cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, el entrenador de 62 años lamentó semejante cantidad de jugadores con problemas físicos para los "mano a mano" en busca del máximo título nacional.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria frente a la "Lepra", el ídolo de la "Academia" sostuvo que a su plantel profesional le hicieron "un hechizo" por tantos futbolistas que están afuera o con diferentes dolencias. En este caso ante el cuadro rojinegro, se retiraron lastimados Bruno Zuculini y Duván Vergara. Sin embargo, el técnico también se mostró optimista para poder recuperar a algunos de ellos para afrontar como local la primera instancia de los playoffs.

Costas se refirió a los lesionados de Racing: "Van a tener que bendecirnos"

Consultado al respecto de su visita a la virgen de Luján en los últimos días, el DT se sinceró: "Me habían invitado a la Basílica, con el padre que es hincha de Racing. Lo vamos a llevar a la cancha para que nos bendiga a todos y nos saque ese hechizo". Acerca de la salida prematura del volante central a los 23 minutos del primer tiempo, el estratega aseveró que "Zucu venía jugando muchísimos partidos los 90 minutos, no paró nunca. Salió por las dudas, porque se le contracturó un gemelo".

"Nos hicieron un hechizo con los lesionados, je... Y a Duván se le cayó uno arriba. Esperemos que no sea nada grave", disparó Costas desde Racing. Para colmo, concluyó: "En el banco teníamos a Nazareno Colombo, que se sentía mal y empezó a vomitar. Van a tener que bendecirnos".

¿Quiénes son los lesionados de Racing?

Franco Pardo: desgarro de grado 3 en el aductor proximal de su pierna izquierda. Se estiman al menos diez días más de recuperación. Santiago Sosa: fractura en el seno maxilar superior derecho, aún con una semana más de rehabilitación como mínimo. Marcos Rojo: desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. Tiene, como mínimo, para una semana más. Juan Ignacio Nardoni: ya se recuperó de un desgarro en el biceps femoral derecho, por lo que quizá ya pueda regresar en el próximo partido. Bruno Zuculini: salió ante Newell´s con una contractura en el gemelo, a la espera de los estudios. Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana en la pierna derecha. Apunta a volver en el próximo cotejo. Matías Zaracho: sufrió una lesión muscular en la vuelta contra Flamengo. Aún le falta una semana de rehabilitación. Ignacio Rodríguez: se resintió de un esguince en el tobillo izquierdo, aunque ya podría estar disponible la próxima semana. Luciano Vietto: desgarro en el sóleo derecho, con 15 días más de inactividad por delante. Duván Vergara: salió en Rosario por una molestia en el tobillo, a la espera del parte médico oficial. Adrián Balboa: sufre una lumbociatalgia izquierda, aunque todo indica que en el próximo cotejo ya estará disponible. Elías Torres: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que recién volverá a jugar casi a mediados del 2026.

Se lesionó Vergara en Racing también.

Los posibles rivales de Racing en los octavos de final del Clausura 2025

A la espera de los resultados de los cuatro partidos que faltan de la última fecha en la etapa regular, los adversarios posibles en el "Cilindro" son Talleres de Córdoba, River Plate, San Lorenzo o Gimnasia de La Plata.