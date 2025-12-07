Los Pumas 7s fueron subcampeones en un gran torneo en Sudáfrica

Caída ajustada de Los Pumas 7´s en la final frente al local Sudáfrica.

Los Pumas Seven hicieron otro gran torneo en este 2025 y llegaron a la final en Ciudad del Cabo, de la mano de su entrenador Santiago Gómez Cora. La Selección Argentina de rugby, en la especialidad de siete jugadores por equipo, se repuso del mal arranque en Dubai y fue por el oro en el partido decisivo frente al local y máximo favorito al título, Sudáfrica. Sin embargo, no pudieron y cayeron con lo justo por 21-19.

Igualmente, el combinado albiceleste completó un muy buen año con esta final, donde derrotaron previamente con comodidad a Australia, Francia y Fiji, en tanto que cayeron ante España y ahora los "Springboks" en el encuentro definitivo. Los tries de Marcos Moneta por duplicado y de Luciano González, más las dos conversiones anotadas por Santiago Vera Feld no le alcanzaron al cuadro visitante para conseguir la proeza de derrotar al dueño de casa.

El camino de Los Pumas 7´s al subcampeonato

Argentina 36-0 Australia. Argentina 24-Francia 19. Argentina 26-31 España. Argentina 29-21 Fiji. Sudáfrica 21-19 Argentina.

*Todos los encuentros fueron disputados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Así es el nuevo Nations Championship 2026: los partidos que van a jugar Los Pumas

Este nuevo torneo, impulsado por el Seis Naciones junto a SANZAAR, reunirá a las doce potencias más importantes del rugby mundial y promete elevar el nivel de competencia. Argentina formará parte del bloque del Hemisferio Sur junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Fiji y Japón, estas últimas como invitadas especiales.

Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, destacó la importancia de este lanzamiento al definirlo como “un paso histórico para el rugby mundial”. Según señaló, la Nations Championship brindará a Los Pumas “la oportunidad de medirse regularmente con las potencias del hemisferio norte y sur”, algo fundamental para la evolución del equipo.

El torneo se disputará cada dos años y constará de seis fechas repartidas en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Cada selección jugará seis partidos, tres como local y tres como visitante, enfrentando a rivales del hemisferio opuesto para garantizar un calendario competitivo y desafiante.

El fixture que le tocó a Los Pumas para 2026 es exigente y atractivo. En julio, el equipo dirigido por Felipe Contepomi recibirá en Argentina a tres potencias europeas: Escocia el sábado 4 de julio, Gales el 11 y finalmente Inglaterra el 18. Luego, en noviembre, la gira europea incluirá enfrentamientos contra Irlanda el 7, Italia el 14 y Francia el 21. El torneo culminará con un fin de semana de finales entre el 27 y 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Londres. Quien termine en lo más alto de cada grupo (Norte y Sur) disputará la definición para consagrar al campeón de esta primera edición.

Las fechas clave de Los Pumas en la Nations Championship 2026