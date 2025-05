Golpe en Los Pumas 7's: renunciaron 3 figuras clave del equipo de Gómez Cora

Dolor de cabeza para Santiago Gómez Cora: tres jugadores de Los Pumas 7's abandonan el rugby seven.

Luego de cerrar la fase regular del Circuito Mundial de Seven con el primer puesto y de jugar la Gran Final en Los Ángeles, una noticia sorprendió en el Seleccionado argentino de rugby. Tres jugadores claves de Los Pumas 7's renunciaron al equipo conducido por Santiago Gómez Cora y no estarán para la próxima temporada de la SVNS.

Los protagonistas son Tomás Elizalde, Agustín Fraga y Tobías Wade, que determinaron romper su vínculo contractual con la Unión Argentina de Rugby (UAR), no continuar disputando el Seven y regresar a la modalidad de XV. La decisión es unilateral, por lo que no estarán en la primera concentración del equipo, cuando regresen del descanso de la temporada.

Elizalde, Fraga y Wade, jugadores histórico de Los Pumas 7's, retornarán a sus clubes para disputar del URBA Top 12, Newman, Cuba y Alumni respectivamente. En los dos últimos casos, tendrán la oportunidad de jugar el próximo fin de semana si el staff técnico asi lo requiere necesario.

Si bien se esperaban cambios para la siguiente temporada, después del gran nivel que demostró el equipo durante el año, las jerarquía de las bajas no será fácil de reemplazar. Los tres jugadores fueron vitales para llevar al rugby seven argentino al primer nivel mundial y, sobre todo, para mantenerlo en la elite y transfmorarlo en el mejor de su historia.

Con sus salidas y a la espera de saber si se suma alguna más con el correr de los días, restará conocer cómo hará Gómez Cora para suplir sus ausencias. En principio, el equipo volvería a juntarse en junio para diagramar la pretempoarada y conocer los nuevos nombres que integrarán el plantel.

El fixture de Los Pumas en 2025

Los Pumas vs. British & Irish Lions: 20 de junio (Dublin, Irlanda).

Los Pumas vs. Inglaterra: 5 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Inglaterra: 12 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Chile: 20 de julio (fecha y sede a confirmar).

Rugby Championship

Los Pumas vs. All Blacks: 16 de agosto (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. All Blacks: 23 de agosto (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

Ventana de noviembre