Euforia en el folklore por el nuevo festival con grandes figuras: cuándo, donde y precio de entradas.

El próximo 7 y 8 de febrero marcará el debut de Añoranza Santiagueña, un nuevo festival que se suma a la agenda cultural y folklórica de Santiago del Estero con una propuesta que busca revalorizar la identidad musical de la provincia. En esta primera edición, el evento promete convertirse en un punto de encuentro para amantes del folklore, con una programación que reunirá a artistas consagrados y referentes indiscutidos del género. El escenario elegido será el Nodo Tecnológico del Parque Industrial, un espacio que en los últimos años se consolidó como sede de grandes espectáculos y eventos culturales.

Figuras como Raly Barrionuevo y el Dúo Coplanacu encabezan una grilla que apunta a combinar trayectoria, raíz y vigencia dentro del cancionero popular. La propuesta de Añoranza Santiagueña no solo busca ofrecer dos noches de música en vivo, sino también instalarse como una cita anual en el calendario cultural de la ciudad, con identidad propia y fuerte anclaje en la tradición santiagueña.

Añoranza Santiagueña tendrá su debut en la provincia de Santiago del Estero.

En diálogo con La Mañana Info, Pancho Cáceres, productor del evento, explicó el origen del festival y el espíritu que lo impulsa: “Añoranza Santiagueña nace como una continuación de lo que en su momento fue la Fiesta del Violinero, que produje junto a Néstor Garnica. El año pasado la hicimos en Cosquín durante diez noches y este año volvemos a repetir la experiencia”. En ese sentido, destacó que esta primera edición funcionará como una prueba para medir el acompañamiento del público y proyectar el crecimiento del festival. “La idea es probar este año, ver cómo nos va y que la ciudad tenga su festival”, concluyó.

Quiénes formarán parte de la grilla de Añoranza Santiagueña

Desde la organización adelantaron que la grilla aún no está completamente cerrada, por lo que se sumarán nuevos artistas en los próximos días. No obstante, ya se encuentran confirmados varios nombres de peso dentro del folklore nacional. Los artistas anunciados hasta el momento son:

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Néstor Garnica

Horacio Banegas

Marcelo Toledo

Demi, Peteco y Roxana Carabajal

Orellana Lucca

Entradas para Añoranza Santiagueña: precios, cuándo y cómo comprarlas

Desde la página oficial de Añoranza Santiagueña explicaron que toda la información sobre entradas, sus precios, cuándo y cómo comprarlas, será anunciado próximamente. Recomendamos mantenerse al tanto a través del Instagram de la organización del evento, @pdp_anoranzasantiaguena.