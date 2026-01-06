Soledad Pastorutti y un récord histórico en Jesús María.

Soledad Pastorutti tuvo una arrolladora irrupción en el panorama musical de los 90 con apenas 15 años y una de las pruebas de ese suceso fue un récord que marcó en el Festival de Folklore de Jesús María, nunca más superado. La artista ya había cumplido 17 años y aún seguía en el centro de la escena artística nacional.

En la edición de 1998 del Festival de Jesús María, Soledad Pastorutti hizo que se congregaran más de 44 mil personas, por lo que las autoridades del evento debieron suspender la jineteada para abrir el campo de doma y que la gente pudiera entrar. "Había mucha gente afuera agolpándose en las puertas porque quería entrar", contó La Sole en Mi Camino al Hoy.

"Fue la primera vez en la historia del festival que se suspendió la doma y la primera vez que se juntaba tanta gente, número que todavía no se superó. Eso fue para mí una cosa increíble. Y eso fue en Córdoba, donde dos años atrás había explotado mi carrera en Cosquín; la provincia de Córdoba fue trascendental en mi carrera", comentó la intérprete de hits como A Don Ata y Entre a mi Pago Sin Golpear. Por supuesto que la artista se presentará este año en el festival que siempore la tiene como una de las figuras máximas: el jueves 15 de enero se llevará su música a ese estadio una vez más.

El mensaje de Pedro Capó a Soledad tras su reciente colaboración

Soledad Pastorutti publicó en sus redes sociales un video en el que aparece junto al cantante Pedro Capó, luego de haber registrado una nueva versión del clásico Piel Canela. En la grabación se los ve relajados y cómplices, mientras el músico puertorriqueño expresa su admiración y cariño por la referente del folklore argentino.

El material fue filmado tras finalizar la interpretación y allí se escucha a Capó destacar la energía de Soledad y agradecer al equipo que hizo posible el encuentro artístico: "Estoy encantado con tu luz, con este grupo que ha hecho todo esto posible". La cantante, por su parte, acompañó el posteo con un mensaje de gratitud hacia su colega, celebrando el encuentro musical y el momento compartido.