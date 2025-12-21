Los Nocheros colaboraron musicalmente con Natalia Pastorutti.

Natalia Pastorutti y Los Nocheros hicieron una publicación en conjunto en Instagram para hacerles saber a sus seguidores que habían sacado una canción nueva. Se trata de una pieza musical con tintes autóctonos que emocionó a todos los fans del folklore argentino.

Que Siga Latiendo es el nombre de la apuesta de Los Nocheros y la menor de las Pastorutti: un vals folklórico que tocó el corazón de todos los seguidores de los artistas. "Ya la pueden escuchar en todas las plataformas", escribieron los músicos en su posteo en conjunto.

"Hermosa canción, felicidades Nocheros y querida Nati", "Está espectacular, muy romántico, con los Nocheros hacen una amalgama maravillosa, está genial" y "Ojalá pueda verte cantar otra vez. Me llega mucho está canción, me emociona tu dulce voz. Te quiero Nati" fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans del folklore en la publicación de Pastorutti y Los Nocheros.

Es sabido que Natalia Pastorutti compartió gran parte de su carrera con su hermana Soledad, en cuyos shows aparecía como invitada especial, pero desde hace años la cantante se abrió su camino como solista y parece disfrutarlo mucho. Si bien en algunas ocasiones importantes Nati Pastorutti se suma a los recitales de su hermana, ya no es algo tan habitual como antes.

Soledad Pastorutti y La Delio Valdez sorprendieron al folklore

Soledad Pastorutti fue una de las grandes sorpresas de un reciente show de La Delio Valdéz en el Movistar Arena, donde se sumó al escenario para interpretar una colaboración en vivo que hizo bailar a todo el público. Juntos ofrecieron una versión en clave de cumbia de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, clásico del folklore que la cantante de Arequito popularizó en los años 90.

La intérprete de canciones emblemáticas como Tren del Cielo y Adonde Vayas ya había llevado este tema al terreno de la cumbia en el álbum Raíz (2013), en una grabación compartida con Niña Pastori y Lila Downs. Aquella impronta estilística se repitió en el encuentro con La Delio Valdéz. Desde la banda celebraron el momento en redes sociales al publicar un fragmento de la actuación, lo que desató la euforia de los fans del folklore.