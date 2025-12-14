Soledad Pastorutti compartió un emotivo video en sus redes.

Soledad Pastorutti es muy activa en sus redes sociales y recientemente compartió en una de sus historias de Instagram un posteo que le envió una fan, que causó emoción en el folklore. La usuaria en cuestión comparó a su pequeño hijo con el bombista de la cantante y el video se volvió viral.

"El Chivi" López es el bombista que acompaña a Soledad Pastorutti en los escenarios desde hace años y, en alusión a esa figura ya clásica en los shows de la artista, la fan escribió: "Mirá, Sole. Tiembla el Chivi", en un video en el que se pudo ver a su hijo tocando el bombo. Fiel a su estilo, Pastorutti reposteó el contenido y lo subió a sus historias, para que sus millones de seguidores también pudieran verlo.

El bombo es un instrumento fundamental dentro de una banda de folklore porque marca el pulso y sostiene la base rítmica de la música. Su sonido profundo y potente acompaña danzas tradicionales como la zamba, la chacarera y el malambo, guiando tanto a los músicos como a los bailarines, por eso, el rol de "El Chivi" en la banda de La Sole se hace notar entre sus fans.

Soledad Pastorutti respondió preguntas futboleras

La Sole participó de una entrevista para las redes del stream oficial de la AFA y dejó varias definiciones que llamaron la atención del folklore argentino. La cantante, autora de clásicos como Tren del Cielo y Adonde Vayas, habló de su costado más futbolero y sorprendió con sus respuestas. Durante la charla, Soledad contó en qué partido de la Selección Argentina la pasó peor, confesó cuál es el gol que más la conmueve y reveló cuál de sus canciones siente como la más representativa del clima de cancha.

"Una derrota que me dolió fue la de la Copa América, con Chile. No me acuerdo qué año era. Fui hasta Nueva York a verlo y bueno, no pasó. Un gol que me emocionó fue el de Maradona, el de barrilete cósmico. La camiseta más especial que me regalaron fue la del Diego, autografiada por él", comentó Pastorutti. Al ser consultada por qué canción suya consideraba más futbolera, sostuvo: "Si bien Brindis se ha convertido en una canción muy popular. Pero a la que sé que muchas hinchadas la agarran y le cambian la letra es a Tren del Cielo, así que creo que es esa".