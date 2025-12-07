Soledad Pastorutti emocionó a sus seguidores con un posteo en sus redes.

Soledad Pastorutti recordó en sus redes sociales un video de su niñez, cuando interpretó el clásico Pilchas Gauchas de Orlando Vera Cruz. La artista santafesina honró al Día de Gaucho con un video de que evidenció su admiración por el autor del folklore con el que de grande compartiría escenario.

El Día Nacional del Gaucho se celebra cada 6 de diciembre en Argentina, establecido oficialmente en 1993 mediante la Ley 24303. La elección de esta fecha no fue al azar: conmemora la primera publicación de El gaucho Martín Fierro en 1872, la obra del escritor José Hernández que se convirtió en un símbolo de la literatura y la identidad nacional. De ese modo, en esa fecha Soledad Pastorutti hizo un posteo al respecto.

"Pilcha gaucha, con orgullo me gusta lucir a mí porque ando cantando coplas, que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre, aquel que fue abandonado. Yo soy parte de mi pueblo, extranjero en su lugar", reza la letra de la canción que Soledad Pastorutti cantaba en el video que compartió, de niña, y que luego incluyó en su primer disco, Poncho al viento (1996).

En 2016, Soledad cumplió 20 años de carrera e hizo un festejo multitudinario en Cosquín, con más de una decena de artistas invitados, entre ellos, Orlando Vera Cruz, con quien interpretó esta canción tan significativa en su trayectoria y en el folklore argentino todo.

La Sole en vivo.

El mega look gauchesco de La Sole en un festival de folklore

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales varias imágenes de un recital en San Juan, donde llamó la atención con un look elegante, sensual y con toques de inspiración tradicional. Aunque hace tiempo dejó de lado el clásico poncho, las bombachas de gaucho y las alpargatas, la artista continúa sumando detalles vinculados al folklore en su vestuario.

En esta ocasión, La Sole optó por un microtop combinado con un chaleco liviano y un pantalón de tiro alto, ajustado con una rastra en la zona del abdomen. La prenda incluía volados en las piernas, y todo el outfit se presentó en un vibrante rojo pasión. Para completar el estilismo, eligió un sombrero de ala media y sandalias stilettos en tono beige.