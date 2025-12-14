Ubicado en el corazón del Delta del Tigre y sólo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el Convento San Francisco se muestra como una de las joyas arquitectónicas más destacas de la región y que hoy los turistas pueden visitarlo y hasta alojarse en el predio para rememorar la "Belle Époque" del principio del siglo pasado.

Construido por los Franciscanos entre 1908 y 1910 y con diseño del arquitecto italiano Virgilio Cestari, el mismo que ideó el pabellón de los elefantes del Zoológico porteño y el imponente edificio del Tattersall del Hipódromo de Palermo, funcionó allí una escuela primaria mixta con talleres de oficios de avanzada para la época y la famosa fábrica de sidra Real hasta que, a mediados de la década del ´40, ambas instalaciones quedaron debido a una gran inundación.

Años después, la Iglesia decide vender el complejo que será adquirido para su recuperación iniciada en 2003. Finalmente, desde 2021, se alza como un hotel turístico, abierto a eventos privados y visitas guiadas.

¿Qué hacer en el Convento San Francisco?

El complejo donde se emplaza el antiguo Convento San Francisco ofrece distintas alternativas recreativas a los visitantes, cada una de ellas combinadas con el entorno natural del Delta del Tigre:

Senderismo y trekking guiado

Caminatas en el bosque

Piscina al aire libre

Pesca en muelle

Canotaje y deportes acuáticos

Música en vivo, DJ, shows nocturnos y ciclos culturales

Gastronomía casera (restaurante abierto todos los fines de semana con un menú completo entre 22 y 32 dólares)

Además, el Hotel Eventos Convento San Francisco en el barrio Delta del Tigre, a una distancia de 2 km del parque El Alcazar y a 2,1 km de lugares de compras como el Barrio Chino de Tigre, donde el precio de acceso a las habitaciones doble en la Posada Central asciende a 100 dólares. Para quienes prefieren pasar solo la jornada, el pack full day Isla, se ofrece a 45 dólares por persona.

¿Cómo llegar al Convento San Francisco?

Desde la estación Tigre, se deberá navegar por el Delta rumbo a Senador Dupont, combinando lancha colectiva y taxi fluvial. El recorrido ofrece postales del río antes de arribar al histórico convento, ideal para eventos y escapadas de fin de semana tranquilas naturales.