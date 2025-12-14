Verano 2026: Formosa anunció la reapertura de un exitoso Parque Acuático con entrada libre y actividades

El Parque Acuático de Las Lomitas se prepara para una nueva temporada de verano, con apertura prevista para la primera quincena de enero y acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Así lo confirmó el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, tras una reunión de trabajo realizada este jueves 11 con el equipo del complejo.

El funcionario detalló que actualmente se están realizando tareas de acondicionamiento general en el predio. “Se está arreglando el parquizado, las piletas se encuentran pintadas y estamos ultimando detalles para que esté en condiciones de ser habilitado en el verano, así los lomitenses y todos aquellos que quieran venir puedan disfrutarlo a pleno”, señaló en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Romay recordó que en enero se cumplirá un año de la inauguración del Parque Acuático, habilitado por decisión del gobernador Gildo Insfrán como espacio recreativo de acceso libre y gratuito para las familias de la zona oeste provincial. En esa línea, indicó que el encuentro con el personal tuvo como objetivo revisar la experiencia de la temporada anterior y ajustar la organización de cara a 2026.

“Nos reunimos con el equipo de trabajo, con los profesores, con los guardavidas que ya estuvieron el año pasado, con quienes compartimos experiencias vividas en las diferentes actividades y abordamos algunos detalles a mejorar”, explicó.

Entre las propuestas previstas, el secretario confirmó que se ofrecerá pileta libre y actividades deportivas y recreativas, aprovechando las canchas de arena existentes y la futura incorporación de una canchita de fútbol infantil. Subrayó que las instalaciones estarán a disposición de toda la comunidad, “porque como siempre dice el Gobernador, el que gobierna, lo hace para todos”.

Romay agradeció además el acompañamiento de distintos organismos provinciales, como el Instituto de Asistencia Social (IAS), el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Desarrollo Humano, que aportan acciones complementarias y controles sanitarios previos al ingreso a la pileta.

Si bien se estima que la apertura será entre el 7 y 8 de enero, el funcionario confirmó que el Parque Acuático de Las Lomitas permanecerá habilitado durante toda la temporada estival, hasta el 31 de marzo, con funcionamiento de jueves a domingo. Los días lunes, martes y miércoles se destinarán al mantenimiento y cuidado del agua.

Cómo inscribirse a la Colonia de Vacaciones

El Gobierno de la provincia de Formosa lanzó oficialmente la Colonia de Vacaciones 2026, una propuesta recreativa y gratuita destinada a niñas y niños de entre 6 y 12 años, que se desarrollará durante el verano en dos sedes: el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático 17 de Octubre. Las actividades comenzarán el 5 de enero y se organizarán en turnos de mañana y tarde, con cupos limitados y coordinación de equipos especializados.

Según se informó, la colonia ofrecerá espacios de juego, actividades deportivas, recreación al aire libre y uso de natatorios, con el objetivo de brindar contención, esparcimiento y hábitos saludables durante el receso escolar. Todas las actividades serán gratuitas para las familias formoseñas.

Para la inscripción, los adultos responsables deberán completar un formulario online disponible en el sitio oficial: formosa.gob.ar/inscripcionesdeverano. También se podrá acceder al mismo formulario mediante un código QR difundido por las redes sociales oficiales, particularmente en una publicación de Instagram del Gobierno provincial.

En cuanto a la organización, el Complejo Paraíso de los Niños funcionará de lunes a viernes, en dos turnos: de 7.30 a 11.30 por la mañana y de 15.00 a 17.30 por la tarde. En tanto, el Parque Acuático 17 de Octubre abrirá de martes a viernes, únicamente en turno mañana, de 7.30 a 11.30.