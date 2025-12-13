Flamengo saca la billetera y quiere comprar una figura de Racing

Flamengo amenaza con sacarle a Racing uno de sus mejores jugadores de la mitad de la cancha.

El vigente campeón de la Copa Libertadores y del Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental se sigue reforzando con el fin de mantener la corona y ser el dueño del fútbol sudamericano. Esto provocó que se interese en una de las figuras de Racing, uno de los mejores jugadores de la Liga Profesional en su posición, no solo por su rendimiento, sino por la entrega que realiza en cada partido. Aunque no será nada fácil para Flamengo sacarlo de Avellaneda porque hay un elevado costo a pagar.

Para un club como el Mengao pareciera que no hay trabas al momento de negociar, porque son reconocidos los casos en donde apunta hacia un refuerzo y negocia hasta conseguirlo. Ya sea negociando con clubes de Europa o pagándole a River 16 millones de euros para quitarle a Nicolás De La Cruz en su mejor momento deportivo. No existe una barrera que lo detenga en el instante previo a lanzarse de lleno en el mercado de pases. Es por ello que la ventana de verano podría entregar una novela bastante particular.

El volante le costó 4 millones a Racing y podría irse por 12 millones.

"Flamengo está interesado en Santiago Sosa", expresó el periodista experto en fichajes César Luis Merlo en su cuenta de X (ex Twitter). El jugador es muy codiciado y dispone varios sondeos por parte de clubes del fútbol europeo. Lo particular de este interés es la respuesta que Racing hizo elevar con el fin de sentarse a negociar y es que no habrá conversación alguna. Si ejecutan su cláusula, abonando los impuestos, y depositando todo en una sola cuota, no existirá problema alguno.

El pase del volante se encuentra protegido por una cláusula de rescisión de 12 millones de euros. Además, se debe considerar su salario, retenciones y demás cuestiones que podrían generar que la cifra final termine rondando en casi de los 18 millones de la divisa. No obstante, la intención de la Academia es que el jugador se quede porque implicará salir a buscar un reemplazante y no será para nada fácil, ya que se trata de un tipo de jugador que los clubes no suelen soltar con cierta facilidad.

¿Sosa estuvo cerca de jugar en River?

El presente deportivo de Santiago Sosa pudo haber sido muy distinto si le hubieran respondido el teléfono cuando necesitaba salir del Atlanta United y regresar al fútbol argentino para darle un cambio a su carrera deportiva. El volante reveló que su primera opción fue ponerse la camiseta de River, debido a que es hincha reconocido y por haberse formado en las divisiones inferiores. Lo hizo en un momento en donde el conjunto que estaba en manos de Martín Demichelis requería de un volante central, que luego terminó pagando 12 millones de dólares a Talleres por los servicios de Rodrigo Villagra. Quien a los meses fue transferido a Rusia por mucho menos de la mitad de lo que costó y que no está sumando minutos porque no reúne las condiciones físicas para hacerlo.

“Fue lo que me dolió porque si me atendía y me decía que no estaba en condiciones de ponerme la camiseta lo iba a entender, pero me dolió que no me atendió porque tenía una linda relación. Ahora eso quedó en el pasado y no tengo ningún tipo de rencor. Es más, lo agradezco porque ahora estoy viviendo todo esto porque estoy en Racing. Si hubiese ido a River no sé si hubiese pasado. Es una anécdota y ya está”, expresó en su momento en charla con Radio La Red. Lo cierto es que hasta el momento el responsable de rechazar su incorporación se mantiene en el anonimato y esto le evita el repudio de los hinchas en las redes sociales.

Por otro lado, Racing tan solo tuvo que acordar un préstamo con el Atlanta United y fijar una opción de compra de 4 millones de dólares, que fue ejecutada después de 12 meses con un rendimiento superlativo. En la adquisición del pase fue donde se le mejoró el contrato a Santiago Sosa, la Academia colocó una cláusula de salida de 12 millones de euros. Una que el Flamengo amenaza con romper y llevarse a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.