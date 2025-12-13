Impacto en el boxeo: confirmaron cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez tras la derrota con Crawford

Impacto en el boxeo: confirmaron cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez

Después de su derrota con Terence Crawford, se esperaban novedades acerca del futuro de Saúl "Canelo" Álvarez en el boxeo y finalmente llegaron por medio de un allegado a la leyenda de México. El tapatío regresará a los cuadriláteros después de aquella pelea que perdió a manos del estadounidense y no pudo defender sus títulos de la categoría supermediano. Por supuesto, aún restan detalles por saberse sobre en qué lugar y contra quién se subirá al ring, pero ya hay avances para que esto suceda.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue nada más y nada menos que su entrenador, Eddy Reynoso, quien recientemente confirmó la noticia. El técnico del nacido en Guadalajara que trabaja ya hace varios años con él lanzó una posible fecha para la vuelta y también el objetivo que tiene en mente su boxeador. Cabe destacar que el propio Canelo tiene todavía dos dueños pactados para realizar en Arabia Saudita después de su presentación contra el cubano William Scull en mayo por su acuerdo con el magnate local Turki Alalshik.

Confirmaron cuándo vuelve Canelo Álvarez al boxeo

"En mayo no. Vamos a descansar y vamos a retomar en septiembre", aseguró Reynoso en diálogo con Azteca Deportes acerca del futuro de "Canelo" Álvarez en el deporte de los puños. De esta manera, dejó en claro que habrá vuelta por parte del exmulticampeón del mundo que hizo historia desde sus inicios hasta la actualidad. Cabe destacar que también se recupera de una reciente operación que llevó a cabo semanas después de la última derrota y es otro de los motivos por los que se tomará unos meses más para volver.

Por otro lado, el entrenador del tapatío aseguró que su púgil quiere sacarse la espina contra el estadounidense, por lo que existe la chance de que se vuelvan a ver las caras. Claro que, esto último también dependerá de la organización del evento en cuestión que puede darse en 2026.

Eddy Reynoso, entrenador de Saúl "Canelo" Álvarez, confirmó la noticia del regreso de su boxeador

Cuándo se retiraría Canelo Álvarez del boxeo

En recientes entrevistas, el tapatío habló de su posible retiro del ring. "No pienso apresurarlo. En dos años creo que sería el momento ideal, a los 37 años. También tengo metas fuera del boxeo", aseguró el mexicano en una charla con CNN meses atrás en la que además agregó que quiere enfocarse en las peleas y "ya llegará el momento de disfrutar de la familia". La misma tuvo lugar poco antes del duelo que posteriormente perdió con Crawford en Estados Unidos.

Canelo cayó en el ranking mundial tras la derrota con Crawford

Hasta antes de su caída, el tapatío estaba en lo más alto del ranking siendo uno de los campeones indiscutidos, pero la derrota contra Crawford lo condicionó y cayó al décimo puesto. En el mismo, organizado por la prestigiosa revista especializada en el boxeo The Ring, hay figuras de la talla de Oleksandr Usyk o Naoya Inoue y el primer lugar lo ocupa nada más y nada menos que el verdugo del mexicano, que se sumó a Bivol y a Floyd Mayweather como los que lograron vencerlo.