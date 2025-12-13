La CGT cruzó a Sturzenegger por la baja en las indemnizaciones: “Tuvo un sincericidio”

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, volvió a apuntar este sábado contra el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei. El titular del Sindicato del Vidrio consideró que la iniciativa oficialista tiene una “redacción maliciosa” y cruzó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, luego de que el funcionario afirmara que la baja en las indemnizaciones es “para todos” los trabajadores.

“Tuvo un sincericidio y lo traicionó el inconsciente”, sentenció duramente el dirigente gremial en declaraciones a Radio Mitre sobre la posibilidad de que la disminución en la compensación por despido no sea únicamente para las nuevas personas que se incorporen al mercado de trabajo, sino que afecte también a los que ya se encuentran en actividad.

El sindicalista no se mostró sorprendido por las declaraciones del funcionario y acusó al Gobierno de intentar ocultar información acerca del proyecto. “Veníamos planteando que iba a ser para todos pero ellos decían que no, que solo iba a ser para los nuevos trabajadores”, explicó. “Eso demuestra que, a la hora de la verdad, los que terminan mintiendo son ellos”, cuestionó Jerónimo, quien reiteró sus críticas a la propuesta libertaria al considerar que tiene una "redacción muy maliciosa”.

“Hay un montón de puntos y flexibilizaciones que están en el proyecto que prácticamente le quita todo tipo de protección a los trabajadores”, argumentó el gremialista. En la última semana, también había apuntado contra la administración libertaria por intentar instalar una versión falsa sobre el rol del gremialista Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo.

La marcha de la CGT para frenar la reforma

Tras la difusión del proyecto de reforma laboral que impulsa Milei y que plantea la eliminación de derechos adquiridos, la CGT ultima detalles para la movilización a Plaza de Mayo para el jueves 18 de diciembre.

El llamado de la central sindical activó el acompañamiento de distintos sectores sociales que expresaron su preocupación frente a la avanzada del oficialismo libertario y anticipan una protesta masiva. Referentes de la izquierda, sindicatos combativos, movimientos sociales y funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión.

Al ser consultado por esa acción de protesta, Jerónimo la calificó como una manera de mostrar el “descontento” que existe en el mundo del trabajo con la reforma laboral libertaria, sin afectar a la sociedad. “Es una movilización. Nosotros no queremos afectar a la gente. Es un modo de protesta y mostrar el descontento que tiene el mundo del trabajo hacia una medida que va a contramano de lo que necesita la Argentina”, puntualizó el referente del vidrio.

Y desmintió que la marcha tenga que ver con la restricción al aporte solidario. "No, nada que ver. Eso es algo que quiere instalar el Gobierno", dijo. "Nosotros planteamos apelábamos a que llamen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió eso, nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales que es el sector empresario y el sindical", cuestionó el sindicalista.