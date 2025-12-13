Show navideño gratis en Buenos Aires: el paseo para hacer con los chicos en diciembre a pocos minutos de CABA.

Un show navideño gratis en Buenos Aires a solamente 20 minutos de la Ciudad de Buenos Aires va a abrir sus puertas durante todo diciembre y es ideal para ir con los chicos. Buenos Aires ofrece una amplia variedad de planes gratuitos tanto para adultos como para niños y este es uno de ellos.

Se trata del show navideño de Alparamis que se realiza todos los meses de diciembre en el barrio de Olivos. "Un show navideño GRATIS en Buenos Aires? Sí, existe… y es increíble", contó la tiktoker Yeli De Viaje en su perfil de TikTok.

Al entrar al lugar, se puede ver la juguetería repleta de decoraciones y espacios temáticos sobre Navidad. Incluso hay un viaje al "Polo Norte" y una heladería con helados con forma de reno.

Por supuesto, el protagonista de la escena es el árbol gigante de Navidad, encendido con diferentes luces. Además, hay show de música en vivo, bailarinas, nieve artificial y la tan esperada llegada de Papá Noel.

Show navideño gratis en Alparamis: cuándo y dónde es

¿Cuándo? Del 10 de diciembre al 23 de diciembre, todos los días a excepción del 15/12. Luego vuelve en Enero. El show comienza a las 20:30 puntual.

¿Dónde? En Alparamis – Av. del Libertador 2229, Olivos.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Si vas en auto, el camino más rápido es ir por Autopista Illia o Lugones en dirección norte. Luego tomar el empalme con Autopista General Paz y seguir por General Paz sentido Río de la Plata. Luego, salir por Avenida Libertador (salida Vicente López/Olivos) y tomar esta avenida hasta llegar a Libertador 2229. Se tarda en total media hora aproximadamente, dependiendo del tráfico.

Para ir en transporte público, hay varios colectivos (como 15, 29, 60, 64, 130, 168, entre otros) que te llevan y bajan cerca del cruce entre Libertador y las calles de Olivos. También te podés tomar el 152 o 59, que te deja sobre Avenida Maipú, y caminar unas 10 cuadras para el lado de Libertador hasta llegar. En colectivo, el viaje es de aproximadamente 45 o 50 minutos dependiendo del tráfico.

Llega el Parque de la Navidad a Buenos Aires: la actividad gratuita para disfrutar con los más chicos

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir el Parque de Navidad, un evento gratuito que se realizará del 18 al 21 de diciembre, de 17 a 22, en Plaza Sicilia, en los Bosques de Palermo. La propuesta transformará el espacio en un paseo temático al aire libre, pensado para disfrutar del espíritu navideño en familia o con amigos.

El parque contará con un gran jardín de luces, senderos iluminados, esculturas brillantes, espacios interactivos y escenarios para fotos. Además, habrá una agenda artística diaria con coros infantiles, grupos musicales, danza y espectáculos especialmente curados para acompañar el clima festivo.

Para los más chicos habrá un buzón para dejar la carta a Papá Noel, mientras que el público en general podrá recorrer una feria de emprendedores, disfrutar de food trucks y encontrar opciones de regalos de último momento. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y se podrá ingresar en cualquier momento dentro de los días y horarios establecidos.