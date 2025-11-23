Llega el Parque de la Navidad a Buenos Aires: la actividad gratuita para disfrutar con los más chicos.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del cierre del año: el Parque de Navidad, una propuesta gratuita que transformará la zona de Plaza Sicilia, en pleno Palermo, en un paseo temático pensado para disfrutar del espíritu festivo al aire libre.

Del 18 al 21 de diciembre desde las 17 hasta las 22 horas, el emblemático sector de los Bosques de Palermo se convertirá en un corredor luminoso repleto de instalaciones, esculturas brillantes, senderos iluminados, espacios interactivos y rincones especialmente diseñados para que grandes y chicos vivan una experiencia navideña completa.

Quienes recorran el parque podrán disfrutar de un jardín de luces a gran escala, donde cada tramo del camino está intervenido con figuras, colores y efectos que hacen que todo se sienta como un cuento navideño. Además, la propuesta incluye una importante agenda artística que se renueva cada día, con coros infantiles, grupos camerísticos, pequeños shows de danza y presentaciones especialmente curadas para acompañar el clima festivo.

También habrá un espacio muy esperado por los más chicos: un buzón especial para dejarle la carta a Papá Noel, además de zonas para sacarse fotos temáticas en escenarios especialmente preparados. A eso se suma un área gastronómica con food trucks y una feria de emprendedores donde será posible encontrar artesanías, decoración navideña y opciones ideales para resolver regalos de último momento.

Entradas al Parque de la Navidad

La entrada al Parque de Navidad es totalmente libre y gratuita, y no se requiere reserva previa ni inscripción. Se puede ingresar en cualquier momento dentro de los días y horarios establecidos, lo que lo convierte en un plan accesible, espontáneo y perfecto para familias, grupos de amigos o quienes quieran simplemente pasear al aire libre.

El evento se realizará en Plaza Sicilia, ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Sarmiento, una de las zonas más accesibles de Palermo. Al ser un evento al aire libre y de acceso abierto, la organización sugiere llegar con anticipación para disfrutar del espectáculo de luces desde el inicio del recorrido y evitar filas en los sectores más populares, como el buzón de Papá Noel y las estaciones fotográficas.