Locura y descontrol por la visita de Messi en India: sillazos, incidentes y un estadio destrozado

Descontrol por Messi en India: sillazos, incidentes y un estadio destrozado

Lionel Messi volvió a ser noticia en las primeras horas de este sábado 13 de diciembre después de su caótica visita a India. Después de que los fanáticos lo reciban con una estatua gigante en Calcuta, el diez se hizo presente en el Estadio Salt Lake en el marco de una gira internacional. Sin embargo, su paso por el mencionado recinto causó caos, destrucción y descontrol por parte de los hinchas que no querían perderse al campeón de todo con la Selección Argentina.

El astro rosarino está junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez después de haberse consagrado campeón de la MLS de Estados Unidos con el Inter Miami y próximamente se dirigirá a otras ciudades. Pero antes generó algo pocas veces visto en la gente que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Es que una gran cantidad de público pagó la entrada para estar allí, pero la salida del futbolista terminó con más incidentes que reconocimientos.

La escandalosa visita de Messi en India: destrozos, descontrol y locura

Fueron poco más de 20 minutos los que Messi estuvo dentro del campo de juego y automáticamente después que salió comenzaron los disturbios. Volaron sillas y los propios fanáticos se metieron al verde césped, además de pelearse entre ellos que abonaron cerca de 50 dólares para estar allí. Todo lo sucedido terminó con la decisión de las autoridades de culminar la jornada después de haber visto al futbolista del Inter Miami en cancha al que casi no le vieron la cara ya que salió acompañado de varias personas.

El gobierno de Bengala Occidental comenzará con las investigaciones correspondientes después de estos hechos que sin dudas generaron polémica. Para colmo, la gira del futbolista junto a sus compañeros de las "Garzas" recién comienza y le quedan ciudades como Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi por visitar en los próximos días, por lo que existe la chance de que vuelva a suceder algo similar. En principio, los que fueron más protagonistas que el jugador fueron los propios fanáticos que causaron caos en el Estadio Salt Lake de Calcuta.

La presencia de Lionel Messi y el descontrol en India

Messi habló sobre su posible presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

"Quiero", fue la palabra que utilizó el astro en el video subido en las redes de Adidas, la marca que viste a la Selección Argentina promocionando la camiseta cuando Claudio "Chiqui" Tapia le cantó "quiero vale cuatro". El mencionado posteo también subido en las cuentas de la "Albiceleste" muestra a varios futbolistas del equipo, al famoso utilero "Marito" Di Stéfano, al DT y al presidente de la AFA con el truco de por medio además de varios guiños a nuestro país como por ejemplo el mencionado juego, el asado, el metegol, la "estrella culona" del Conicet y la canción Tengo de Sandro.