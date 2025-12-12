"The Pitt", temporada 2: fecha de cuándo se estrena en HBO Max

"The Pitt" está de vuelta con una segunda temporada.

La serie médica que deslumbró a la audiencia en 2025 con su formato intenso y realista vuelve con una nueva entrega: la segunda temporada de The Pitt se estrenará el jueves 8 de enero de 2026 en HBO Max, exactamente un año después de su impactante debut.

Desde su primera temporada, The Pitt se posicionó como un fenómeno televisivo. Creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, la serie se desarrolla en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Center, una sala de emergencias donde cada episodio corresponde a una hora de una misma guardia de 15 horas. Esta mecánica de “tiempo real” y el enfoque crudo en los dilemas médicos y emocionales del personal le dieron a la producción una identidad única entre los dramas hospitalarios.

¿De qué se trata "The Pitt"?

La primera temporada presentó al variado equipo médico, desde el veterano Dr. Robby hasta jóvenes internos y enfermeras, quienes enfrentan desde traumas graves hasta decisiones éticas complicadas. La tensión se construyó durante una jornada llena de caos, que incluyó un tiroteo masivo en un festival musical que marcó el final de la temporada. Además, la serie recibió elogios de la crítica por su representación de cuestiones reales como la presión del sistema sanitario y las crisis personales de los personajes.

La segunda temporada retoma la historia 10 meses después de los eventos de la primera, y nuevamente abarcará un turno completo en la sala de emergencias. Esta vez, la trama se ubica durante el fin de semana del 4 de julio, un periodo históricamente caótico para los servicios de urgencias por el aumento de accidentes y situaciones críticas.

Gerran Howell, parte del elenco de "The Pitt".

El equipo de "The Pitt"

El elenco principal regresa con caras conocidas y algunos nuevos personajes. Entre las incorporaciones está Sepideh Moafi como una nueva médica residente, así como otros nombres listados para aportar nuevas dinámicas al equipo.

La temporada promete no solo más casos límite y urgencias extremas, sino también una exploración más profunda de la vida personal de los protagonistas y el impacto emocional de su trabajo. Además, la serie seguirá abordando temas sociales de actualidad dentro del contexto médico, manteniendo la fórmula que la convirtió en un éxito.

Con su vuelta programada para enero de 2026, los fanáticos y fanáticas ya cuentan los días para sumergirse en el ritmo frenético de The Pitt , la serie que transformó el género médico con un estilo narrativo envolvente y realista.