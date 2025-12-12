Julián Álvarez dio detalles sobre su posible llegada al Barcelona: "Sé que se habla"

Julián Álvarez analizó su presente en el Atlético de Madrid y dio detalles de su posible llegada al Barcelona, en medio de rumores en plena temporada

Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la Selección Argentina, rompió el silencio sobre su situación y se refirió a los crecientes rumores que lo acercan al Barcelona. El delantero, además de explicar cómo vive el interés del "Culé", contó su adaptación al equipo de Diego Simeone y las charlas que tuvo con Cristian "Cuti" Romero cuando estuvo cerca del "Colchonero".

En su segunda temporada con el Atlético de Madrid, Julián atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras llegar desde el Manchester City, el futbolista surgido en River Plate se consolidó como titular y uno de los jugadores más influyentes del equipo del "Cholo" Simeone. Su madurez futbolística, su aporte goleador y su polifuncionalidad lo transformaron en una pieza estratégica dentro del conjunto español.

Aun así, en España comenzó a tomar fuerza una versión que encendió los titulares: el supuesto interés del Barcelona en incorporarlo para la próxima temporada. Los rumores, alimentados por el mercado y las necesidades del club catalán, se multiplicaron en redes y medios. Frente a esto, Álvarez decidió hablar y lo hizo en una extensa entrevista con Diario Marca, donde dejó varias definiciones clave.

La sinceridad de Julián: “Sé que se habla del Barcelona"

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su reacción ante los rumores. Álvarez fue directo, transparente y no negó los comentarios alrededor de su futuro en el equipo catalán. “No me molesta. Trato de no darles demasiada importancia, aunque sé que circulan. Estoy completamente concentrado en esta temporada y en los objetivos del Atlético”, expresó al diario español.

El cordobés, además, reconoció que está al tanto del ruido mediático, aunque lo relativizó: “Es más lo que se dice en redes que lo que realmente ocurre”. Con esa frase, dio a entender que, por ahora, no recibió una propuesta formal ni comunicó intención de salir. Para el atacante de la "Albiceleste", el desafío es doble: seguir creciendo individualmente y contribuir al proyecto deportivo del Atlético, un club que, según sus palabras, le brindó desde el primer día un lugar protagónico.

Álvarez se convirtió en uno de los futbolistas mejor valorados por Simeone, quien encontró en él una combinación difícil de reemplazar: sacrificio defensivo, movilidad ofensiva, presión alta y definición. Por lo que su marcha del "Colchonero" no parece sencilla en el próximo mercado de pases.

El mercado, Cuti Romero y un posible compañero que no fue

Otro punto destacado de la entrevista en Marca fue la consulta sobre “Cuti” Romero, quien estuvo cerca de arribar al Atlético en el último mercado de pases. Álvarez, que conoce al defensor del Tottenham por la Selección Argentina, detalló su diálogo con el defensor: “Cuti es de los mejores defensores del mundo. Hablé un par de veces con él y por detalles no se dio, pero ojalá en algún momento podamos compartir equipo”.

Guardiola, Simeone y una comparación inevitable

Álvarez también habló de los dos entrenadores más influyentes en su carrera: Pep Guardiola y Simeone. A pesar de que sus filosofías parecen opuestas, el delantero marcó un punto de conexión: “Tienen puntos en común, sobre todo la forma de competir y la mentalidad ganadora. Cada uno tiene ideas muy diferentes, pero un estilo muy marcado”.

La comparación refleja el recorrido único del futbolista: formarse en River, consolidarse en la élite europea con Guardiola y crecer en intensidad táctica bajo Simeone.