Tiene solo 500 habitantes y una playa infinita a solo 6 horas de CABA: el pueblito desconocido ideal para el verano 2026

La costa bonaerense se caracteriza por poseer increíbles lugares en toda su extensión, entre los sitios menos conocidos de esta zona balnearia se encuentra Reta, una playa que cuenta con la particularidad de poseer una baja densidad poblacional y de atraer a turistas todos los años por su amplio mar y sus maravillosas dunas. Ubicada en el partido de Tres Arroyos, Reta es un balneario de tan solo 500 habitantes estables, por lo que se presenta como un lugar ideal para los turistas que deseen desconectarse y disfrutar de la naturaleza en este verano 2026.

Este pueblo se fundó en el año 1929 cuando el estanciero Martín Reta donó algunas de sus tierras para darle vida al balneario. La Municipalidad de Tres Arroyos explica que el proyecto que el estanciero tenía pensado especulaba la creación de un pueblo turístico con lotes para viviendas, calles delineadas y un acceso al mar. Al ser tan importante para la fundación del pueblo, la localidad adoptó el nombre de Reta, en honor al hombre que ayudó a crear este pueblo turístico.

Con el correr de los años, este pueblo se ha ido expandiendo, pasó de recibir en sus primeros momentos a viajantes que se transportaban en sulky o a caballo, a percibir llegadas de turistas en auto, colectivo y, a día de hoy, incluso a través de excursiones organizadas.

El turismo en Reta

El bello pueblo de Reta se presenta como una de las mejores opciones cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para disfrutar de unas vacaciones de verano rodeado de paz y naturaleza.

Esta playa se caracteriza por sus extensas y anchas playas, las cuales son muy poco concurridas e ideales para quienes deseen escapar tanto de la masividad de otros balnearios bonaerenses como de la exhaustiva vorágine de la gran ciudad.

Otro de los grandes baluartes de esta localidad son sus dunas altas y sus médanos, que invitan a los visitantes a realizar caminatas y travesías en vehículos. A su vez, la pesca deportiva, los deportes acuáticos y la tranquilidad del mar abierto atraen a turistas de todas partes del país.

Actualmente, el turismo es la principal actividad económica de Reta, lo cual se da gracias a que la temporada de verano convoca a familias, visitantes y grupos de jóvenes a deslumbrarse con esta increíble playa desconocida por muchos.

Este pequeño pueblo es la alternativa predilecta para aquellos que deseen combinar naturaleza y descanso, manteniendo la esencia que caracteriza a la costa bonaerense.