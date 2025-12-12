Tormentas severas y posible caída de granizo: así va a estar el clima hasta el 17 de diciembre.

Se acercan fuertes tormentas de severa intensidad y posible caída de granizo. Gran parte del país se prepara para un episodio climático marcado por lluvias irregulares, calor extremo y un brusco descenso de las temperaturas.

Así lo informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su Perspectiva Agroclimática semanal, que detalla qué sucederá con el clima hasta el 17 de diciembre. Según el informe, habrán "precipitaciones de muy variada intensidad en gran parte del área agrícola, salvo una franja de registros escasos a nulos sobre el oeste y el sur de su extensión".

Fuertes tormentas en Argentina hasta el 17 de diciembre: las zonas más afectadas

Los mayores acumulados se concentrarían en el este del NOA, el nordeste de Cuyo, el Chaco y buena parte del norte y centro de la región pampeana. En todas estas zonas se prevén “precipitaciones moderadas a abundantes (25 a 75 mm) con focos de registros menores, y amplios focos de tormentas severas, con vientos, aguaceros torrenciales y posible caída de granizo sobre el norte de su extensión".

Zonas como el extremo noroeste del Paraguay, el oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo y el sudoeste de la región pampeana quedarían prácticamente sin agua, ya que “observarán registros escasos a nulos”.

Cómo afectará a la actividad agrícola

El avance del clima condiciona la actividad agrícola. Con la campaña de granos gruesos y la cosecha de trigo acelerando, la irregularidad en las lluvias incide en decisiones como la fertilización, el manejo de malezas y las siembras de segunda.

Las altas temperaturas que se acercan

Además, el informe también destaca que todo el episodio estará acompañado por un aumento de la temperatura. "Soplarán los vientos del trópico, produciendo temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre su extremo norte“, advirtió la entidad.

Las máximas superarían los 35°C en el este del NOA, el este de Cuyo, el Chaco, la Mesopotamia y el norte de la Región Pampeana, incluso con sectores que podrían alcanzar los 40°C. En el centro y sur, se esperan valores entre 30 y 35°C, mientras que gran parte de Buenos Aires rondará los 25 a 30°C.

El descenso de temperatura en otras zonas

Según el reporte, "junto con el frente arribará una entrada tardía de vientos del sur, causando temperaturas mínimas bajo lo normal en gran parte del área agrícola". En áreas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo se prevén “temperaturas mínimas bajo 0°C, con heladas generales y localizadas”.

También se espera un segundo núcleo frío que afectará el centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires y el este de Uruguay, con mínimas de 0 a 5°C y “riesgo de heladas localizadas”.

En la mayor parte de la Región Pampeana las mínimas oscilarán entre 5 y 10°C, un descenso que, aunque sin riesgo de heladas, implica un enfriamiento notable para mediados de diciembre. Solo el norte pampeano, el Chaco y la Mesopotamia quedarán fuera del pulso frío, con valores superiores a 15°C.