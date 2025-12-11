Sorpresa en el fútbol argentino: Ariel Holan se fue de Rosario Central

Rosario Central anunció que Ariel Holan dejó de ser el entrenador del club, luego del polémico título que AFA le entregó al club.

El fútbol argentino se vio sorprendido este jueves con una inesperada noticia, a días de la final del Torneo Clausura 2025. Rosario Central anunció que Ariel Holan dejó de ser el entrenador del equipo, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregara un polémico título por haber sido primero en la tabla anual.

El anuncio en redes sociales de Rosario Central sobre la salida de Holan tomó por sorpresa a los fanáticos del "Canalla" y, también, al fútbol argentino. Aunque el entrenador tenía acordado extender el vínculo que finalizaba el 31 de diciembre próximo, las demoras en la renovación y las discrepancias sobre el proyecto deportivo rumbo a la Copa Libertadores 2026 rompieron la negociación. En medio de contratos que vencían y sin definiciones clave, el club quedó obligado a buscar un nuevo técnico tras una temporada que había cerrado con polémico título oficial de la AFA.

Un final inesperado para un ciclo que prometía más

La abrupta marcha del exentrenador de Independiente modificó por completo el mapa del fútbol argentino y, ante todo, del propio club, que contaba con el entrenador para la próxima temporada. Nadie dentro del club imaginaba un desenlace así, especialmente después del rendimiento de 2025, donde el equipo no solo compitió en los primeros planos, sino que terminó consagrándose campeón de la Tabla Anual, un título validado por la AFA que generó polémica en todo el país.

Sin embargo, detrás de escena, la continuidad del técnico estaba atada a una negociación que se volvió más compleja de lo esperado. El contrato de Holan vencía a fin de año y la renovación, que parecía un trámite, se fue dilatando hasta volverse insostenible.

Demoras, diferencias y un proyecto que nunca terminó de cerrarse

El punto crítico surgió en la definición del proyecto deportivo para 2026, especialmente pensando en la Copa Libertadores. El técnico pedía certezas respecto al armado del plantel, la continuidad de jugadores clave y las incorporaciones necesarias para competir internacionalmente. El club, en cambio, no lograba avanzar al ritmo requerido.

Según pudo reconstruirse, las diferencias no fueron económicas sino de planificación y estructura. Holan pretendía un modelo claro: refuerzos específicos, una base consolidada y decisiones ágiles para sostener el protagonismo del equipo. Pero las negociaciones se trabaron en varios frentes.

Las demoras fueron tan marcadas que incluso jugadores cuyos contratos vencían en diciembre jamás fueron contactados para negociar su continuidad. Ese detalle encendió señales de alarma en el cuerpo técnico, que interpretó que el proyecto general estaba lejos de cerrarse.

El comunicado de Rosario Central sobre Holan

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", publicó la institución en un escueto mensaje en su perfil de X (ex Twitter).

Los números de Holan en Rosario Central

Partidos dirigidos: 42

Victorias: 22

Empates: 13

Derrotas: 7

Esto da un porcentaje de victorias cercano al 52–55% en el total de partidos con el club en esta etapa.