"Chicharito" Hernández concluye segunda etapa con Guadalajara en México

CIUDAD DE MÉXICO, 11 dic - Javier "Chicharito" Hernández, el máximo goleador de la selección de fútbol de México con 52 tantos, finalizó su segunda etapa con Guadalajara, club donde inició su carrera en 2006, informó el jueves el equipo más popular del fútbol mexicano.

Hernández, de 37 años, regresó en enero de 2024 a las "Chivas" de Guadalajara, 14 años después de haber salido para jugar con el Manchester United.

"Javier Hernández concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. el vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. En su regreso a casa, aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel", informó Guadalajara en un comunicado.

"El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabemos que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante", agregó.

En su segunda etapa con el llamado "Rebaño Sagrado", Hernández anotó cuatro goles en 41 partidos. En el último encuentro en que participó, el 30 de noviembre, falló un tiro penal ante Cruz Azul que pudo haber significado el pase de Guadalajara a la semifinal del torneo Apertura local.

En su primera etapa con Guadalajara fue campeón en el torneo Apertura 2006 y máximo goleador del torneo Bicentenario 2010 con 10 tantos.

"No hay éxito sin caídas, ni crecimiento sin sombra. No busco ser perfecto, busco ser real. Gracias a todos", publicó Hernández en Instagram.

Reportes de prensa indican que el ex jugador del Real Madrid y del Bayern Leverkusen continuará su carrera con un club de la MLS o de Europa.

En su paso por Europa, además del Manchester United, Real Madrid y Bayern Leverkusen, el delantero mexicano también jugó para el West Ham y Sevilla. En la MLS de Estados Unidos militó con el LA Galaxy.

Con Manchester United fue campeón en las temporadas 2010-2011 y 2012-2013, además ganó la Supercopa de Inglaterra en 2011. Con el Real Madrid formó parte del equipo que ganó el Mundial de Clubes en 2015.

Con la selección de su país, Hernández jugó las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018, además formó parte del representativo que ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2011.

Con información de Reuters