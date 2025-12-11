Murió intentando rescatar a las nenas Hecker en Bahía Blanca y su mamá pide que le den un reconocimiento: "Héroe"

En los últimos días, Marina Haag, madre de Pilar y Delfina Hecker, las hermanas que fallecieron durante el temporal en Bahía Blanca, alzó su voz en redes sociales para exigir que Rubén Zalazar, el chofer que intentó rescatar a las niñas y murió, obtenga un reconocimiento en la ciudad.

Fue mediante una publicación en la red social Facebook donde Haag demostró su enfado por la falta de reconocimiento por parte de la Municipalidad de Bahía para Zalazar, quien falleció intentando rescatar a las dos niñas durante las inundaciones. "No voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca", sostuvo la mujer en su publicación.

En su mensaje, la madre de las niñas destacó el inmenso acto de altruismo realizado por Zalazar. "Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca... Ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación. Lo más trágico fue lo de él, sin conocernos quiso ayudarnos", dijo.

Al mismo tiempo, la mujer recordó que el chofer se quedó en la camioneta -perteneciente a una empresa de envíos- junto con Pilar, la hija más grande, mientras que Haag se mantuvo con Delfina, la bebé. Sin embargo, apareció una fuerte correntada que "se la arrancó de los brazos".

"Estoy cansada pero no voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca... Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas hace 9 meses", expresó la madre de las niñas, quien a su vez agregó: "A quien corresponda sabe que hace meses vengo pidiendo que Rubén sea reconocido como héroe".

Cómo encontraron los cuerpos de Pilar, Delfina y Rubén

Una vez finalizado el temporal, comenzaron las tareas de búsqueda de las personas que se encontraban desaparecidas, entre ellas, Pilar, Delfina y Rubén.

El cuerpo de Zalazar fue encontrado el pasado 9 de marzo, luego de varios rastrillajes. Según confirmaron las autoridades, "apareció a 150 metros de donde la mamá de las nenas logró ser rescatada del agua".

Por su parte, Pilar fue hallada a comienzos de abril, a unos 40 kilómetros de donde fue vista por última vez. La fiscal del caso, Marina Lara, detalló que la causa del fallecimiento no fue por ningún golpe, por lo que concluyó que su muerte fue producto del "ahogamiento por la inundación".

Finalmente, Delfina fue ubicada el 26 de abril cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en la zona de la base naval Puerto Belgrano. Para constatar que se tratara de la niña, debieron realizar pericias genéticas, las cuales establecieron que era el cuerpo de la hija de Marina Haag.