Así quedaron las zonas del Torneo Apertura 2026 tras el sorteo en el fútbol argentino

Así quedaron las zonas para el Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino.

El Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino ya conoce cómo quedaron conformadas sus dos zonas, después del sorteo organizado por la AFA y por la Liga Profesional. Por supuesto, Boca Juniors y River Plate están en grupos separados al igual que Racing e Independiente, aunque habrá clásicos interzonales y otra fecha más interzonal determinada por el azar.

La novedad en esta oportunidad tiene que ver con las presencias de Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) y Gimnasia de Mendoza, que ascendieron desde la Primera Nacional. De esta manera, reemplazarán a los descendidos Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan en la elite. El certamen comenzará el fin de semana del 24 de enero, mientras que la final única en un estadio neutral sería a mediados de mayo, ya que la competición debe terminar más temprano de lo habitual porque el Mundial de Selecciones iniciará el 11 de junio.

Las dos zonas del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino luego del sorteo

Zona A

Boca.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell´s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión de Santa Fe.

Zona B

River.

Racing.

Huracán.

Barracas Central.

Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).

Argentinos Juniors.

Tigre.

Gimnasia de La Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield.

Rosario Central.

Aldosivi de Mar del Plata.

Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín.

Aclaraciones:

Los clásicos serán siempre un fin de semana, nunca entre semana.

Se mantienen el orden del 2024 en cuanto a la localía en los clásicos.

Los octavos de final, cuartos y semifinales serán a partido único en la cancha del equipo que más puntos haya sacado.

La final será en un estadio neutral, a partido único.

El campeón del Torneo clasificará a la Copa Libertadores 2027, además de disputar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

La clasificación a las Libertadores y Sudamericana 2027 se define por la tabla anual.

Los dos descensos se definen por los promedios y por la tabla anual.

Todos los clásicos interzonales del Torneo Apertura 2026

Boca vs. River.

Racing vs. Independiente.

San Lorenzo vs. Huracán.

Rosario Central vs. Newell´s.

Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de La Plata.

Belgrano de Córdoba vs. Talleres de Córdoba.

Lanús vs. Banfield.

Platense vs. Argentinos Juniors.

Vélez vs. Tigre.

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe.

Barracas Central vs. Deportivo Riestra.

Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia (Mendoza).

Defensa y Justicia vs. Aldosivi (Mar del Plata).

Así quedó la fecha interzonal adicional por sorteo

Boca vs. Racing.

Vélez vs. River.

Independiente vs. Independiente Rivadavia (Mendoza).

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

Unión de Santa Fe vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Talleres de Córdoba vs. Rosario Central.

Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Barracas Central vs. Platense.

Argentinos Juniors vs. Lanús.

Estudiantes de La Plata vs. Sarmiento de Junín.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Tigre.

Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza.

Belgrano de Córdoba vs. Defensa y Justicia.

Huracán vs. Deportivo Riestra.

Newell´s vs. Banfield.

* Las localías y su orden están por definirse todavía.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el Torneo Apertura 2026?

El certamen dará inicio el fin de semana del 24 de enero, en tanto que la final única en un estadio neutral será seguramente a mediados de mayo, ya que deberá terminar antes de lo previsto porque el 11 de junio empezará el Mundial de Selecciones.

Cuáles son los nuevos equipos del fútbol argentino en la Primera División en 2026

En este campeonato participarán Estudiantes de Río de Cuarto (Córdoba) y Gimnasia de Mendoza, que reemplazarán así a los descendidos Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan. Estos dos últimos regresarán al Ascenso para formar parte de la Primera Nacional.