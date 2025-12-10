Los refuerzos que busca Boca hoy en el mercado de pases 2026: posibles altas y rumores

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Boca Juniors lleva adelante un mercado de pases que puede ser fundamental de cara a sus aspiraciones en el 2026, donde después de dos temporadas ausentes, volverá a jugar desde fase de grupos la Copa Libertadores de América. Un torneo que desde hace mucho tiempo suele ser una obsesión para el club y en donde los equipos argentinos tienen el desafío de intentar cortar con la hegemonía de los campeones brasileños en el certamen.

El "Xeneize" no logró consolidar un buen año en el 2025. Con altibajos, pudo conseguir en el segundo semestre su objetivo más importante, que era clasificarse de forma directa a la Libertadores. Y con el mérito de lograr sobreponerse al golpe duro que significó la muerte de su entrenador Miguel Ángel Russo. Pero no pudo cortar con la sequía de títulos, ya que club de La Ribera no obtiene un título desde marzo de 2023, cuando venció con un triplete de Darío Benedetto a Patronato para levantar la Supercopa Argentina.

Los posibles refuerzos de Boca en el 2026

Paulo Dybala

Paulo Dybala suena en Boca.

De cara a lo que será la próxima temporada, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mira a Europa y tiene un gran sueño: traer a Paulo Dybala. La "Joya" tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, lo que le permite al futbolista comenzar a negociar su futuro. Es sabido que el delantero es hincha del club, más allá de su relación con Instituto de Córdoba. Si a esto se le suma su relación de Leandro Paredes, las posibilidades se multiplican.

"Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha", confesó en una entrevista Dybala, quien contó que tiene hermanos hinchas de River e Independiente, pero en su caso decidió seguir a su papá. En ese sentido, quien le dio más forma a la ilusión fue el padre de Leandro Paredes, que dijo: "Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos con Leandro". Las negociaciones dependerán también de la buena voluntad del club italiano.

Marco Verrati

Marco Verrati, otro de los nombres que aparece en el radar.

El mediocampista italiano es otro nombre que aparece en el radar del conjunto Xeneize. El futbolista juega en el Al-Duhail de Qatar y durante su paso por el PSG fue compañero de Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera. La pregunta pasa por saber cuál es la actualidad de este jugador, que tiene unas condiciones indudablemente buenas, pero no se encuentra ya en el punto más alto de su carrera y podría tapar a algún juvenil.

Santiago Giménez

Santiago Giménez busca continuidad.

El hijo del "Chaco" Giménez podría seguir el camino futbolístico de su padre y ponerse la azul y oro. Nacido en México, juega para la selección de ese país, donde es una de las principales cartas de ataque para el próximo mundial. Busca continuidad de cara a esa gran competencia, en lo que podría ser su primera experiencia en Argentina. Muy atrás quedó la experiencia de Luis "El Pajaro" Hernández en 1997, el último mexicano en el club.