Cómo es AlertAR, la tecnología con la que enviarán alertas tempranas

Argentina ya cuenta con un sistema de alerta temprana: AlertAR. El nuevo mecanismo —impulsado por ENACOM con aprobación oficial mediante la resolución 1387/2025— busca modernizar la forma en que se comunican emergencias.

Con una inversión de 12.000 millones de pesos provenientes del Fondo del Servicio Universal (FSU), el plan incluye infraestructura técnica en todo el país, redes adaptadas y protocolos para emitir alertas instantáneas.

Cómo funciona AlertAR

AlertAR se basa en la tecnología Cell Broadcast (difusión de celda), un estándar internacional usado en países como Chile, Estados Unidos y partes de Europa. Permite enviar un mismo mensaje simultáneo a todos los teléfonos móviles ubicados en una zona geográfica determinada.

No requiere que los usuarios instalen ninguna app, ni se registren, ni tengan datos móviles activos. Con el celular encendido y conectado a una antena, alcanza para recibir la alerta.

Los mensajes llegan de forma inmediata incluso si la red celular está saturada —una ventaja clave frente a SMS o redes congestionadas en emergencias.

La difusión se segmenta: solo quienes estén dentro del área afectada recibirán la alerta. Es decir: geolocalización indirecta sin necesidad de GPS ni permisos especiales.

Para qué sirve y cuándo se puede usar

AlertAR apunta a cubrir una variedad de situaciones críticas:

Desastres naturales (inundaciones, tormentas severas, incendios, entre otros).

Alertas meteorológicas extremas que puedan poner en riesgo a comunidades.

Emergencias de seguridad pública, eventos que requieran evacuar zonas, prevenir riesgos o alertar a la población.

Sistemas de búsqueda urgente de personas, como alertas nacionales de menores desaparecidos, entre otros mecanismos de alerta social.

En todos los casos, la idea es llegar con mensaje inmediato, uniforme y masivo, reduciendo tiempos de respuesta y alcanzando tanto a quienes están en zonas urbanas como rurales.

Qué cambia respecto a la comunicación tradicional

No dependés de internet ni de apps : no importa si estás sin datos móviles o con señal baja: Cell Broadcast usa la red básica de telefonía.

Privacidad protegida : no se recopilan datos personales ni ubicación individual; el mensaje se envía a todos los dispositivos en la zona.

Cobertura amplia y simultánea: todos los celulares en el área reciben el aviso al mismo tiempo, incluso si la red está saturada.

Qué falta: implementación concreta y plazos

Aunque la norma ya fue aprobada y el presupuesto asignado, AlertAR todavía depende de un proceso de implementación: licitación pública, adaptación de torres y antenas, convenios con empresas de telefonía, y la puesta en marcha de los centros de control.

Por ahora no hay una fecha exacta de activación general —se espera que las primeras pruebas comiencen en los próximos meses, pero el sistema tardará en cubrir todo el territorio nacional.

Qué significa para vos como usuario