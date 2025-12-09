Un relator de Boca enloqueció contra Úbeda en vivo por sacar a Zeballos: "¿Qué hacés?"

La reacción viral de un relator de Boca cuando Úbeda sacó a Zeballos ante Racing (A Todo Boca, 805 Streaming).

Un relator de Boca Juniors "enloqueció" en vivo contra Claudio Úbeda, cuando el entrenador sacó a Exequiel "Changuito" Zeballos frente a Racing en La Bombonera. A los 25 minutos del complemento, el director técnico quitó de la cancha al extremo santiagueño de 23 años, el mejor jugador de su equipo, para colocar a un Alan Velasco que hacía dos meses que no jugaba.

El delantero surgido en las divisiones inferiores de la institución estaba desequilibrando por la izquierda, había generado varias infracciones cerca del área rival y había hecho amonestar a algunos futbolistas de la "Academia". Sin embargo, el DT optó por el ex Independiente para reemplazarlo y, para colmo, cinco minutos más tarde llegó el gol de Adrián "Maravilla" Martínez que eliminó al local. El periodista deportivo Luciano "Lucho" Cofano no soportó la sorpresiva modificación y estalló al aire contra el "Sifón".

Un relator de Boca aniquiló a Úbeda por sacar a Zeballos ante Racing: "Nooooooo"

Un instante antes de que saliera el joven atacante santiagueño, "Lucho" Cofano contó en A Todo Boca (805 Stream) que "se viene Velasco a la cancha, tiene que salir (Milton) Giménez" y amplió: "Si no, no entiendo nada... ¡Para que Boca agarre la pelota!". Al mismo tiempo, el comentarista acotó que "claro, un revulsivo, alguien que gire y se vaya porque Zeballos está bien. A (Facundo) Mura lo pasa por arriba, pero falta la definición".

"Y se va... El cambio, a ver... ¡Noooooo! ¡Sacó a Zeballos, sacó a Zeballos!", se sorprendió el narrador al instante. "¡Úbeda, la concha de tu madre!", insultó al DT de Boca mientras golpeaba la cabina y también a su comentarista. "Yo no puedo creer lo que hiciste... ¿Qué hacés, Úbeda?", expresó el colega. "¿Qué carajo estás mirando, Úbeda? ¿Qué hacés? ¡Dale, dale... Dejate de romper las bolas!", coincidió el compañero en la cabina. "¡Cómo vas a sacar a Zeballos!", insistió el relator, completamente desencajado.

"No, no, no lo puedo creer... Esto ya no sé, salvo que me digan que Zeballos pidió el cambio, que no lo veo eh, de ninguna manera", especuló el comentarista. "¡No, si estaba re caliente Zeballos! Pero no sé qué ves Úbeda, ¿cómo vas a sacar a Zeballos? ¡Por favor te lo pido! Más vale que ganemos, sino estás afuera de Boca, querido", coincidieron ambos durante la transmisión en vivo.

"Hacía mucho que no me pasaba que con un jugador que sale de la cancha, la gente murmuró...", remarcó Cofano. Y sentenció, con bronca: "Estoy totalmente desconcertado con el cambio del técnico de Boca, no me esperaba en absoluto que saliera de la cancha Zeballos, no me esperaba nunca el cambio. Podía pensar que iba a sacar a (Carlos) Palacios, a Giménez, a (Miguel) Merentiel, hasta a Milton Delgado... ¿Pero a Zeballos? ¡No lo puedo entender!".

¿Qué dijo Úbeda sobre el cambio de Zeballos en Boca vs. Racing? "Estaba cansado"

Consultado al respecto de la polémica modificación en la conferencia de prensa, el técnico del "Xeneize" explicó: “Lo que estábamos viendo con gestos es que estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo..". "Si miramos para atrás en los tres partidos anteriores, había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande desde que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”, argumentó el "Sifón", emblema de la "Academia".

“Sentíamos que era un partido que tenía un ida y vuelta permanente. Creíamos que una de las alternativas que teníamos para llegar era por las bandas y por eso consideramos que no íbamos a hacer modificaciones, Carlos Palacios estaba haciendo un buen partido y por eso la única decisión que tomamos fue la de Alan“, agregó el rosarino.

Por último, detalló Úbeda sobre el ingreso de Velasco: “Busqué una característica en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado y darle aire a Exequiel, que estaba cansado, y que pueda sumarse a la mitad de cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba dividido en el ida y vuelta que proponía Racing. Por eso fue el cambio”.