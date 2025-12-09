Las empresas proyectan subas salariales del 20% para 2026

Las compañías ya trazaron sus estimaciones de aumentos salariales para 2026 y anticipan una suba cercana al 20%, en línea con las proyecciones inflacionarias para ese año. La mitad de las empresas ya tiene estipulado su presupuesto salarial para 2026, mientras que una buena parte todavía no inició la planificación

La información surgió de la sexta edición del estudio de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA), elaborado por Mercer. El relevamiento incluyó a 518 firmas de diversos rubros, encuestadas entre el 17 y el 25 de noviembre. Del total, el 66% corresponde a subsidiarias y el 34% a casas matrices. Entre las empresas participantes, el 24% tiene menos de 100 empleados, mientras que un 20% supera los 5.000. Los sectores con mayor presencia en el informe son Consumo Masivo (15%), Tecnología (13%), Ciencias de la Vida (10%), Energía (10%) y Servicios (9%).

Proyecciones salariales para 2026

Según el estudio, las organizaciones planean otorgar un incremento general del 20% el próximo año. Esa cifra acompaña las expectativas inflacionarias: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) calcula un 19,6% para 2026, mientras que LatinFocus la ubica en 23,9%.

Casi la mitad de las empresas (47%) ya tiene definido su presupuesto salarial para 2026, mientras que un 26% aún no inició la planificación. Solo un 3% anticipó ajustes exclusivamente para el primer semestre.

Respecto al 2025, el aumento mediano previsto es del 30%. Para establecer los incrementos, el 57% de las firmas considera múltiples factores (mercado, inflación estimada y desempeño del personal); el 16% se basa principalmente en encuestas de mercado y el 15% toma como referencia la inflación.

Frecuencia de los aumentos

El informe señala que un 34% de las empresas cerrará 2025 con cuatro incrementos salariales aplicados. Para 2026, la mayoría (36%) prevé dos ajustes en el año, mientras que el 29% planea cuatro o más.

Los sectores que estiman mayores incrementos para 2025 -en torno al 32% anual- son Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Equipamiento Médico, Bancos, Farmacéuticas y Tecnología. En cambio, las fintech prevén ajustes más moderados, del orden del 26%. “El relevamiento TISA evidencia una actitud cauta por parte de las compañías, con incrementos que acompañan la inflación esperada y políticas de compensación más amplias para asegurar la retención del talento”, explicó Inés García Toscano, gerenta de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay.