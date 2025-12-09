Los clubes reaccionaron a los allanamientos por la causa Sur Finanzas

La aclaración de los clubes de AFA por los allanamientos por la causa Sur Finanzas

Este martes 9 de diciembre del 2025 se llevaron a cabo diferentes allanamientos en sedes de varios clubes de la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de la causa Sur Finanzas. Dicho operativo de la Policía Federal Argentina se repitió de manera simultánea en instituciones como Racing, Independiente y San Lorenzo de la Primera División, pero también de otros equipos del Ascenso. Varios de los afectados publicaron comunicados en sus cuentas oficiales referentes a este suceso.

Además, la sede de AFA en Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol también fueron allanadas después de la orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien está a cargo de esta causa. Esto se debe a que la investigación está radicada en su juzgado de Lomas de Zamora, por lo que la competencia específica sobre Sur Finanzas y los vínculos con la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y los clubes de fútbol las llevará a cabo él. Por supuesto, las dirigencias no se quedaron calladas y rápidamente se expresaron.

Los comunicados de los clubes allanados por la causa Sur Finanzas

Las instalaciones allanadas por la causa Sur Finanzas

AFA y Superliga

Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.

AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.

Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Gavilán 2151

Gutenberg 3050

Punta Arenas 1271

Tronador 41

La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

Racing Club (Avellaneda).

San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

Club Acassuso (San Isidro).

Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

Tres domicilios, entre ellos:

Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Excursionistas

Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

Deportivo Morón

Temperley (avenida 9 de Julio 360).

Las medidas por la causa Sur Finanzas

Previo a los allanamientos, el juez federal Daniel Rafecas había solicitado medidas tras denuncia de la Coalición Cívica (CC) en el marco de la causa que investiga a testaferros de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. El reconocido magistrado estuvo a cargo del caso de forma provisoria, luego de declararse incompetente pero la Justicia Penal en lo Económico le "devolviera" el expediente.

De esta manera, argumentando que es "necesario avanzar en materia probatoria", Rafecas avanzó sobre las medidas solicitadas en la denuncia -que llevó adelante Elisa Carrió y diversos dirigentes de la CC- contra los apuntados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL que estarían vinculados a fuertes e importantes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En primer lugar requirió un perfil fiscal completo de Pantano y Conte, como también de la persona jurídica Real Central SRL; mientras que al mismo tiempo solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) remita toda la información registrada sobre la marca mencionada. Por otra parte, para conocer detalles sobre bienes o inmuebles de los señalados, pidió informes completos y registros de titularidad a los Registros de la Propiedad Inmueble -tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires-, al Registro Nacional de Aeronaves y al Registro de Identificación Equino.

Rafecas, a su vez, pidió que el Banco Central remita "toda la información vinculada a las cuentas" de Pantano, Conte y Real Central SRL; como también los movimientos de fondos, transferencias y productos y servicios adquiridos. "A los efectos del requerimiento, habré de ordenar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil conforme a lo normado en el Art. 39 inciso a) de la Ley N° 21.526", añadió.