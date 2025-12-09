Los hinchas de Independiente hablaron: ¿Racing campeón o el Rojo sin Copa Sudamericana 2026?

Los hinchas de Independiente hablaron: ¿Racing campeón o el Rojo sin Sudamericana?

Independiente culminó la temporada 2025 quedando a un paso de clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura, de la mano de Gustavo Quinteros, y con la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 de acuerdo a su posición en la tabla anual. Cuando comenzaron los playoffs soñaba con que se libere un cupo para ingresar al certamen internacional y las posibilidades se fueron agotando con el paso de los partidos. Ahora el único que puede darle esa plaza es Racing, su rival de toda la vida, por lo que los hinchas del "Rojo" hablaron en las redes sociales.

Si la "Academia" le gana a Estudiantes de La Plata en la final que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el "Rey de Copas" volverá a jugar por el trofeo que ganó en dos oportunidades y fue expulsado este año tras lo sucedido en la serie ante Universidad de Chile. Claro que ahora su boleto quedó en manos de los dirigidos por Gustavo Costas que dejaron en el camino tanto a River Plate como a Boca Juniors y ahora deberán vencer al "Pincha" para sumar una estrella más. Ante esta situación, los fanáticos no dejaron pasar este hecho y opinaron en el mundo virtual.

Qué dijeron los hinchas de Independiente sobre la posibilidad de clasificar a la Sudamericana 2026, con Racing campeón del Clausura

Cuándo se juega la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes de La Plata: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Pincha" por la gran final del Torneo Clausura se jugará este sábado 13 de diciembre de 2025, a partir de las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro todavía no tiene árbitro designado y se estima que será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.