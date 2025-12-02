Independiente tiene al segundo refuerzo para Gustavo Quinteros de cara al 2026

Independiente cerró al segundo refuerzo para Quinteros de cara al 2026

Independiente se despidió del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino sin poder clasificar a los playoffs, aunque todavía mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Con vistas a la temporada del año próximo, Gustavo Quinteros trabaja junto a la dirigencia para sumar nuevos futbolistas y volver a tener protagonismo no sólo a nivel local, sino también internacional. Para eso el DT ya sabe que cerraron a su segundo refuerzo que selló su arribo en las últimas horas.

Se trata de Patricio Ostachuk, el defensor que hasta hace poco vistió los colores de Tristán Suárez en la Primera Nacional y volverá al "Rojo" de Avellaneda después de su préstamo en el "Lechero". Si bien tendrá que competir para formar parte de la zaga, lo cierto es que además de sentirse capaz de hacerlo puede ganarse un lugar por su desempeño. A sus 25 años, pretende ser figura en el club y es la segunda cara del "Rey de Copas" que sueña con ser campeón otra vez.

Ostachuk, el segundo refuerzo de Independiente para el 2026

Después de su paso por Deportivo Maipú de Mendoza y el equipo de Ezeiza, el nacido en Oberá, provincia de Misiones, regresará al "Diablo" después de que desde la institución se contacte con su mánager. "La idea es evaluarme, ver si les puedo dar una mano. Creo que lo mejor para mí sería jugar, no le diría que no porque es imposible. Me gustaría quedarme porque amo al club y me muero por jugar ahí, pero mí intención es tener los mismos minutos que este año", sentenció el central en diálogo con el programa partidario Diabólicos.

A su vez, en la misma entrevista, el jugador que participó de 33 partidos y marcó un gol con Tristán Suárez habló de sus similitudes con Kevin Lomónaco, una de las figuras del "Rojo" de Quinteros. "Le gusta jugar y arriesgar, viene por ahí mi juego y crecí bastante a la hora de tomar decisiones y no estar tan nervioso en el campo. No es lo mismo jugar 34 partidos sin perderte un minuto que 20 minutos cada un mes". Cabe destacar que en el conjunto de Avellaneda estuvo en cancha en 31 oportunidades desde su debut en 2020 hasta que fue cedido al elenco mendocino en 2024.

Patricio Ostachuk vuelve a Independiente tras su paso por Tristán Suárez

Los números de Ostachuk en su carrera

Clubes : Independiente, Deportivo Maipú de Mendoza y Tristán Suárez.

: Independiente, Deportivo Maipú de Mendoza y Tristán Suárez. Partidos jugados : 91.

: 91. Goles: 1.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Si salen campeones Boca o Racing, habilitarán al "Rojo" a jugar la Sudamericana. En contraposición, si se consagran Estudiantes de La Plata o Gimnasia de La Plata, Independiente no clasificará.