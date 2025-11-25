Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: buenas y malas noticias

Qué necesita Independiente para clasificar a la Sudamericana

Independiente quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y perdió una buena oportunidad de clasificar a los torneos internacionales del 2026, como es el caso de la Copa Libertadores. Si el "Rojo" se consagraba campeón alcanzaría el objetivo, pero finalmente no lo logró y hasta el momento no disputaría ningún certamen fuera de nuestro país el año próximo. Sin embargo, todavía tiene chances de meterse en la Sudamericana y depende de algunos resultados después de lo sucedido este fin de semana.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros sueña con tener revancha tras lo sucedido en 2025 en el que, con Julio Vaccari al frente, fue descalificado de dicha competencia tras lo sucedido en su estadio en el duelo contra Universidad de Chile. Lo positivo es que lo que sucedió en algunos encuentros jugados en las últimas horas favorece al "Rey de Copas", pero todavía no tiene su plaza asegurada. Lo negativo fueron las eliminaciones de otros clubes que podían habilitarle el cupo.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Sudamericana 2026

Después de que Rosario Central, San Lorenzo, River Plate y Deportivo Riestra se despidan del campeonato, ahora el "Rojo" dependerá de los clubes que siguen en carrera en el Clausura y están por encima suyo en la tabla anual. Es el caso de Boca, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central, Lanús y Tigre -estos dos últimos se enfrentan este miércoles por un lugar en cuartos-, que, de salir campeones, habilitarán al "Rojo" a jugar la Sudamericana.

En contraposición, si se consagran Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata o Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente no clasificará. Por otro lado, la consagración del "Granate" del pasado sábado contra Atlético Mineiro no sólo le dio el cupo al "Guapo", sino también que acrecentó la ilusión en el "Diablo".

Independiente sueña con clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Cuántas veces ganó Independiente la Copa Sudamericana

El "Rey de Copas" se coronó en el torneo continental en dos ocasiones en su historia. La primera fue en 2010 de la mano de Antonio Mohamed y contra Goiás de Brasil, después de perder por 2 a 0 en la ida y ganar por 3 a 1 en Avellaneda. A raíz del global, se definió por penales y los del "Turco" levantaron el trofeo ante su gente.

La segunda consagración fue contra Flamengo de Brasil, aunque les tocó definir de visitante, luego de imponerse por 2 a 1 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. En tierras brasileñas empataron 1 a 1 y les alcanzó para quedarse con el mencionado torneo con Ariel Holan al mando.

Por qué la Conmebol descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana 2025

Después de diversos incidentes entre las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile que provocaron la suspensión del partido y que derivaron en una persecución sangrienta en las tribunas que dejó un saldo de varios heridos, las autoridades determinaron una fuerte sanción para el 'Rojo' que, al igual que el cuadro trasandino, no podrá jugar con público en los próximos 14 encuentros por competiciones continentales.

El organismo que regula el fútbol sudamericano tomó esta decisión tras las presentaciones de ambos clubes en el Tribunal. A pesar de los argumentos esgrimidos por la dirigencia que preside Néstor Grindetti, en los que responsabilizaron a los hinchas chilenos de los hechos de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto, finalmente se definió que la institución argentina fue la principal responsable al estar encargada de la seguridad del evento.