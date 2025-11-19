Chau Independiente: los 4 jugadores que se irían del equipo de Quinteros ya en 2025

Chau Independiente: los 4 jugadores que se van a fin del 2025

Independiente cerró una temporada para el olvido en el fútbol argentino, a pesar de la remontada en las últimas fechas en el Torneo Clausura 2025. El equipo comandado por Gustavo Quinteros no pudo acceder a los playoffs del campeonato a pesar del esfuerzo sobre el cierre del campeonato, pero mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana del 2026. Sin embargo, en caso de que lo logre, sabe que al menos cuatro de sus futbolistas no seguirían el año próximo.

Esto se debe a que sus respectivos vínculos expirarán el 31 de diciembre del 2025 y, por ahora, no hay novedades con respecto a sus respectivas renovaciones. Por supuesto, podrían significar bajas importantes para el DT que consiguió buenos resultados en las recientes jornadas pero no le alcanzó para cumplir con los objetivos. Claro que si al menos consigue meterse en el certamen continental, está claro que no contaría con ellos al margen de la chance de traer refuerzos.

Los 4 jugadores que se irían de Independiente en 2026

Nicolás Freire

El central zurdo está a préstamo desde Pumas de México y su vínculo termina en diciembre de este año, pero tampoco está confirmado que se quedará. De esta manera, el sanjuanino con pasado en Inter Miami de Estados Unidos esperará por un ofrecimiento para continuar su carrera.

Federico Mancuello

El referente santafesino de 36 años que regresó al "Rey de Copas" en 2023 no es un habitual titular para el técnico, pero sí puede aportar su experiencia desde el vestuario. Sin embargo, no tiene asegurada su continuidad en el club teniendo en cuenta el poco rodaje que le dio el propio Quinteros desde su arribo, más allá de que desde su vuelta también lo aquejaron las lesiones.

Rodrigo Fernández Cedrés

Es uno de los que el DT pretende que se quede de cara al 2026 porque es titular, pero su vínculo con Santos de Brasil -del que está a préstamo- termina el próximo 31 de diciembre. Si es que no hay renovación, el volante uruguayo quedará en libertad de acción, pero todo indica que podría firmar con el "Rojo" de Avellaneda para el año que viene.

Joaquín Blázquez

El arquero, que actualmente es suplente de Rodrigo Brey bajo los tres palos, fue cedido por Talleres de Córdoba y entre los planes de Gustavo Quinteros está que se quede. El préstamo finalizará con el 2025 y la dirigencia tendrá que negociar nuevamente con el conjunto de La Docta.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Sudamericana 2026

Que Lanús salga campeón de la Sudamericana 2025:

En este contexto, el primer requisito que tiene que cumplirse sí o sí es que el "Granate" de Mauricio Pellegrino se consagre ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la final de la vigente Sudamericana. De esa manera, liberaría un cupo en la tabla anual, ya que el cuadro del sur del Gran Buenos Aires clasificaría directamente a la siguiente Copa Libertadores.

Que el campeón del Torneo Clausura 2025 libere un cupo:

Si Lanús logra consagrarse a nivel continental el próximo sábado 22 de noviembre, Independiente precisa que se consagre en los playoffs de la actual edición de la Copa de la Liga Profesional alguno de los equipos que tiene arriba en la tabla anual: Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre o Barracas Central.